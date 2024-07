Welk fototoestel mee op vakantie?

Camera’s van topkwaliteit die niet de helft van je koffer in beslag nemen? Ze bestaan echt. En er zijn zelfs vaste waarden die jaar na jaar standhouden.

Als amateurfotograaf heb je tegenwoordig een enorme keuze wanneer je op vakantie vertrekt. Het begint al bij de smartphones, met enkele modellen die met kop en schouders boven de andere uitsteken. Denk bijvoorbeeld aan de Honor Magic6 Pro, de Oppo Find X7 Ultra, de Apple iPhone 15 Pro, de Google Pixel 8 Pro of de Xiaomi 14 Ultra. Daarnaast heb je de actiecamera’s, zoals de GoPro Hero 12 of de DJI Osmo Action 4. Hoewel die in de eerste plaats bedoeld zijn om een afdaling op ski’s of een wielerwedstrijd te vereeuwigen, zijn ze met hun mini-afmetingen heel veelzijdig – sommige mensen gebruiken ze zelfs om in een museum of op een feestje foto’s of video’s te maken. De derde en nieuwste categorie is die waarvan content creators, influencers en andere vloggers gebruikmaken. De Sony ZV-E1, de Panasonic Lumix GH6, de Canon G7 X Mark III en de Fujifilm X-S20 zijn hier het populairst.



We kunnen het natuurlijk ook over de reflexcamera’s hebben, nog altijd het nec plus ultra voor de fotograaf, of over de drones waarmee je fantastische beeldhoeken krijgt. Maar we hebben het hier over compacte camera’s die je gemakkelijk kunt meenemen en die meer functies en betere kwaliteit bieden dan de gemiddelde smartphone. Goed om te weten: soms zul je wat moeten oefenen om alle functies van je nieuwe speeltje te benutten. Om een knappe foto of video te krijgen, moet je meer doen dan op de sluiterknop drukken. Je doet er dus goed aan je toestel te leren kennen voor je in het vliegtuig stapt.

Alle toestellen uit onze selectie hebben één ding gemeen: hun succes. In België en in het buitenland.

Vaste brandpuntafstand …

We hebben allemaal onze eigen manier om van de vakantie te genieten. De een haast zich naar het strand, de ander kiest voor musea of kunstgalerieën, of verkent een stad om haar sfeer of haar bijzondere karakter vast te leggen – wat we straatfotografie noemen. Voor die toepassing is de Leica Q3 waarschijnlijk ideaal. Jammer dat niet alleen zijn kwaliteit maar ook zijn prijs de hoogste toppen scheert (ongeveer 6000 euro). Geen paniek: er bestaan verscheidene interessante en meer betaalbare alternatieven. Neem bijvoorbeeld de Fujifilm X100VI (1800 euro). De typische retrolook van de serie verbergt een nieuwe sensor van 40,2 megapixel, een beeldstabilisator en een automatische scherpstelling, dus alles wat je nodig hebt om prachtige plaatjes te schieten. Met zijn vaste brandpuntsafstand – 23 mm – zal hij niet altijd op een detail in de verte kunnen focussen, maar het vermogen van de sensor geeft je een goede marge voor vergrotingen. Hij kan ook filmrolletjes simuleren: je kan je foto’s bekijken alsof ze met verschillende soorten Fujifilms gemaakt waren. De camera is geen vedergewicht (521 gr) maar wel compact genoeg om hem in je tas te stoppen. De Ricoh GR III HDF (1150 euro) is de helft lichter: 257 gr. Met dat gewicht en zijn kleine afmetingen (11 cm breed) is hij bovendien discreet. Hij heeft een sensor van 24 megapixel en ook een vaste brandpuntafstand: 18,3 mm.

…of sterke zoom

Als je een compacte camera met een telelens zoekt, dan zijn de Sony RX100 VII (1200 euro) en de Panasonic Lumix TZ200 (800 euro) de aanraders. Ze hebben veel kenmerken gemeen: een sensor van 1 inch en 20 megapixel, een indrukwekkende zoom (x8 voor de Sony, x15 voor de Panasonic) … en een respectabele leeftijd. De Sony maakte zijn debuut in 2019, de Panasonic in 2018. Vijf en zes jaar? In de wereld van de technologie is dat een eeuwigheid. Sommige aspecten van de twee toestellen zouden dus wel een verjongingskuur kunnen gebruiken. Maar ze hebben geen opvolgers (en zullen die misschien nooit krijgen) en de fabrikanten blijven ze leveren. Want zelfs in 2024 zijn het heel interessante camera’s. De fotografie verschilt van de andere elektronicasectoren door de veel langere levensduur van haar producten. De RX100 VI – de voorganger van het model hierboven – staat ook nog altijd in de catalogus van Sony, zes jaar na zijn lancering. Voor een smartphone zou dat onvoorstelbaar zijn!

Uitstel, afstel

Alle toestellen hierboven hebben één ding gemeen: hun succes. In België en in het buitenland. Daardoor is de voorraad vaak beperkt of zijn er problemen met de leveringen. Stel je beslissing dus niet te lang uit. De dag voor je vertrek zou wel eens te laat kunnen zijn … ●