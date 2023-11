Perfect Days

Win 10 familietickets voor de film ‘Don & DJ: Vrienden voor het leven’

Don, een marionet met een grenzeloze fantasie, wil ook eens de held te spelen in plaats van altijd maar de clown. Hij trekt hij de deur van het theatergezelschap achter zich dicht en duikt Central Park in. Daar loopt hij DJ Doggie Dog tegen het lijf, een gedumpt knuffeldier op zoek naar vriendschap. Ondanks hun verschillen, zijn ze al snel twee handen op één buik. Samen beleven ze een buitengewoon avontuur, dat hen ver buiten de grenzen van het beroemde park brengt. In het grote New York leren ze wat ze echt in hun mars hebben…



Vanaf 20 december in de bioscoop.