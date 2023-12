Win een duoticket voor de film ‘She came to me’

Maak kans op een duoticket!

Componist Steven Lauddem (Peter Dinklage) worstelt met een creatieve blokkade. Het lukt hem niet om de muziek af te maken voor de opera die zijn grote comeback moet worden. in opdracht van zijn vrouw en voormalig therapeute Patricia (Anne Hathaway) gaat hij op zoek naar inspiratie. Wat hij onderweg ontdekt is veel meer dan waar hij op had gerekend, of wat hij zich ooit had kunnen voorstellen. She Came to Me, een romantische komedie van Rebecca Miller met Peter Dinklage, Marisa Tomei en Anne Hathaway. Vanaf 17 januari in de bioscoop.