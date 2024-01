5 DAGEN BRETAGNE

Vanaf 319 euro p.p. Combourg, gelegen op 6 uur rijden van Brussel, is het dorp van de bekende romantische schrijver Chateaubriand.

Info & reservatie: 050/330.990 info@holidayline.be

www.holidayline.be/plusmagazine

Boekingscode: BRTPCL18

Vanuit Combourg kun je perfect een aantal highlights van Bretagne bezoeken. Hotel du Château *** is idyllisch gelegen aan de oevers van het meer Lac Tranquille. In de grote binnentuin is het aangenaam vertoeven na een dag van ontdekking en genieten. Aanbevolen bezoeken: de pittoreske middeleeuwse stad Dinan, gelegen tussen land en zee; de beroemde Mont Saint-Michel (Unesco-werelderfgoed); de gerenommeerde badstad Saint-Malo met de vermaarde Cité Corsaire; het ontspannen, gastvrije en verrassende Rennes, beroemd om zijn academische en culturele dynamiek; Dinard met zijn mooie villa’s uit de Franse belle époque.

Gemiddelde beoordeling van Holidayline klanten: 8.7/10

PRAKTISCH

Prijzen zijn op basis van een club 2-persoonskamer, volgens beschikbaarheid.

02/01-31/05 en 01/10- 14/12/24: € 319

01/06-30/09/24: € 335

Single kamer vanaf € 499/ € 529

*02/01-31/03 en 30/09- 14/12/24: indien vrijdag of zondag in het verblijf, dan wordt het diner vervangen door een lunch (restaurant gesloten ‘s avonds).

INBEGREPEN