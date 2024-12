Belastingvrij (door)schenken

De termijn om belastingvrij geld te schenken zal in Vlaanderen opgetrokken worden naar 5 jaar. Een doorgeefschenking is een andere manier om belastingvrij te schenken. Wat is het en wat zijn de voorwaarden?

Roerende goederen, zoals geld of juwelen, kunnen met een hand of -bankgift geschonken worden. Het is immers niet verplicht om die schenking te laten registreren. Maar als de schenker binnen de drie jaar overlijdt, wordt het bedrag dat hij/zij schonk bij de erfenis geteld en moet er erfbelasting op betaald worden. Die termijn van drie jaar wordt in Vlaanderen uitgebreid naar vijf jaar. Concreet zal voor alle niet-geregistreerde schenkingen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2025 een ‘verdachte periode’ gelden van vijf jaar. Momenteel is er een ontwerp van decreet daarover, maar dat is nog niet gestemd. Voor niet-geregistreerde schenkingen van vóór 1 januari 2025 blijft een verdachte periode van drie jaar gelden.

De doorgeefschenking

Zijn er andere mogelijkheden om belastingvrij te schenken?

Sinds 2018 bestaat de doorgeefschenking in Vlaanderen. Het idee? Als jij zelf geërfd hebt en daarop erfbelasting betaald hebt, dan kan je belastingvrij een stuk doorschenken aan je (klein)kinderen, als je dat doet binnen het jaar na overlijden. Een doorgeefschenking is dus enkel mogelijk als er eerst een erfenis heeft plaatsgevonden én er Vlaamse erfbelasting werd betaald. Want niet op alles wat je erft, betaal je erfbelasting. Zo moet de langstlevende partner geen erfbelasting betalen op het deel dat hij/zij erft van de gezinswoning.

Een doorgeefschenking kan voor roerende en onroerende goederen. Onroerende goederen moeten minstens deels uit de nalatenschap komen. Voor roerende goederen geldt dat niet. Je kan een doorgeefschenking van roerend goed doen, ook al heb je onroerend goed geërfd.

Verder moet er een verband zijn tussen de erfenis en de schenking. Zo werkt de doorgeefschenking niet als iemand vastgoed schenkt terwijl hij alleen roerende goederen heeft geërfd (bv. als een ouder een woning schenkt die hij vroeger al bezat terwijl hij alleen spaargeld heeft geërfd). Anderzijds volstaat het dat de ouder de waarde van de geërfde goederen schenkt. Heb jij als ouder bijvoorbeeld aandelen geërfd, dan hoef je niet de aandelen zelf aan je kinderen door te schenken. Je mag de waarde van de aandelen doorschenken aan je kinderen en de aandelen zelf houden.

Hoeveel mag je belastingvrij doorschenken? De vrijstelling is beperkt tot de brutowaarde van de met erfbelasting belaste goederen en ze is maximaal gelijk aan de eerder betaalde erfbelasting.

Voorbeelden:

– Els erft 250.000 euro aan roerende goederen en betaalt daarop 19.500 euro erfbelasting (3% op 50.000 euro en 9% op de resterende 200.000 euro). Zij wil 200.000 euro doorschenken aan haar dochter. De schenkbelasting daarop zou 6.000 euro bedragen (vlak tarief in de rechte lijn van 3% op 200.000 euro). Vermits de erfbelasting meer bedraagt dan de schenkbelasting, kan Els de 200.000 euro belastingvrij aan haar dochter schenken. Besparing: 6.000 euro.

– Stel dat Els 350.000 euro zou willen doorschenken. De eerste voorwaarde is dan niet voldaan, want het bedrag van de doorgeefschenking (350.000 euro) ligt hoger dan het geërfde bedrag (250.000 euro). Er moet dus schenkbelasting betaald worden, maar niet de volle 10.500 euro (3% van 350.000 euro). De vrijstelling is beperkt tot 7.500 euro (10.500 x 250.000/350.000 = 7.500 euro). Er zal dan ook nog 3.000 euro schenkbelasting betaald moeten worden.