Consumentenkrediet voor energierenovaties blijft achter

In totaal werden er in 2024 zo’n 598.000 consumentenkredieten verstrekt voor een totaalbedrag van 9,6 miljard euro. Vooral het aantal kredieten voor energiezuinige woningrenovaties daalde sterk.

Het Retail Credit Committee van Febelfin (RCC), voorheen de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), die 95% van de kredietmarkt in België vertegenwoordigt, heeft de cijfers van het consumentenkrediet voor 2024 geanalyseerd. In totaal werden er in 2024 zo’n 598.000 kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van 9,6 miljard euro, hetzij een daling van het aantal nieuwe kredieten met iets meer dan 10% ten opzichte van het jaar voordien. Het aantal toegekende consumentenkredieten voor energiezuinige woningrenovaties daalde zelfs met 44,7% tot 31.000 kredietovereenkomsten, na het recordaantal van 61.000 kredietovereenkomsten voor energiezuinige renovaties in 2022.

Energiezuinige renovaties

Consumentenkredieten voor energiezuinige renovatieswerden in de loop van 2024 afgesloten voor een totale waarde van 709 miljoen euro, een daling van -25,9% in waarde ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien. Deze cijfers omvatten geen hypothecaire kredieten voor de aankoop en/of renovatie van een woning.

De normalisatie van de energieprijzen, samen met de onzekerheid over de fiscale stimuli in bepaalde regio’s van België, kan het verlies aan interesse voor energiezuinige woningrenovatie bij de burgers verklaren. De Europese doelstellingen voor 2050 zijn ambitieus en het zal niet mogelijk zijn om koolstofneutraliteit en het energielabel A te bereiken zonder de renovatiebeweging op gang te brengen.

Dit wordt ook bevestigd door Francisco Schram, voorzitter van het Retail Credit Committee van Febelfin:

“De recente klimaatgebeurtenissen zouden, zoals benadrukt door de voorzitter van de Europese Commissie, het grote publiek moeten alarmeren. We hebben echter vastgesteld dat de belangstelling voor energierenovatie afnam na de energieprijzencrisis in 2022. Het is cruciaal dat we nu inzetten op energierenovatie, niet alleen om het ambitieuze doel van koolstofneutraliteit te bereiken, maar ook om burgers te beschermen tegen schommelingen in energieprijzen. Door deze renovaties te financieren via consumentenkredieten en andere leningen, kunnen we ook de waarde van hun onroerend goed beschermen en verhogen.”

Er moet ook worden opgemerkt dat algemene renovatie, met uitzondering van energiezuinige renovatie, ook daalde in 2024. In 2024 werden 41.000 consumentenkredieten voor “renovatie” afgesloten voor een bedrag van bijna 790 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 23% in aantal en een daling van 12,1% in waarde ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien.

Auto’s

Wat de automarkt betreft, zagen we een stijging van de cijfers voor zowel nieuwe als tweedehandswagens. In totaal werden 117.000 leningen verstrekt voor de aankoop van een nieuwe auto, voor een totaalbedrag van ongeveer 2,7 miljard euro. Dit is een stijging van 10,2% in bedrag en een stijging van 7,8% in aantal, vergeleken met dezelfde periode het jaar voordien. Voor tweedehandswagens werden 132.000 leningen verstrekt voor een totaal van 2,2 miljard euro in 2024. Dit vertegenwoordigt een stijging van 3,3% in aantal en 5% in waarde.

De Retail Credit Committee van Febelfin stelt vast dat in de tweede helft van het jaar iets minder dan 4.000 toegekende kredieten voor de aankoop van een nieuwe wagen, hetzij iets minder dan 8% in aantal, “ecologisch” waren voor een totaalbedrag van bijna 113 miljoen euro. Dit is nog steeds niet voldoende, maar het toont wel een zekere belangstelling van particulieren voor “milieuvriendelijke” wagens.

Voor tweedehandswagens is het ecologische aspect minder uitgesproken, met slechts iets meer dan 1% in aantal, of ongeveer 700 toegekende overeenkomsten voor een totaalbedrag van meer dan 18,8 miljoen euro. Een factor die dit aanzienlijke verschil kan verklaren, is het gebrek aan politiek bewustzijn over milieuvriendelijke wagens.

