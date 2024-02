De huurprijzen stegen vorig jaar met maar liefst 6,4 %

Het vertraagde effect van de inflatieschock liet zicht het afgelopen jaar stevig voelen. De gemiddelde huurprijs bedroeg vorig jaar 868 euro. En het einde is nog niet in zicht. De vastgoedkantoren zien de problemen toenemen.

Vlaams-Brabant blijft met stip de duurste provincie om te huren en overschrijdt gemiddeld de kaap van de 1.000 euro. Huren kost er gemiddeld een kwart meer dan in de goedkoopste provincie, met name West-Vlaanderen. Wat ook opvalt is dat alle woningtypes stevig stijgen in prijs.

“Er is een logische verklaring voor deze prijsstijging”, zegt Patrick Boterbergh, CEO van Korfine. “De prijzen op de vastgoedmarkt passen zich slechts aan volgens het tempo waarop panden op de markt komen, m.a.w. bij het aflsuiten van een nieuw huurcontract. 2021 is eigenlijk het beste vergelijkingspunt. Sinds 2021 zijn ook de lonen met meer dan 12% gestegen. De huurprijzen zijn sinds 2021 met 11,3 % gestegen. Dat ligt heel erg in lijn met de basisinflatie.”

“Het gevolg voor huurders is dat het steeds moeilijker wordt om nog woningen te vinden met een age huurprijs. Op meer dan 55.000 nieuwe verhuringen in 2023, waren er slechts 4.600 met een huurprijs van minder dan 600 euro. En daar zijn de kosten en lasten nog niet bijgerekend”, aldus Kristophe Thijs, directeur communicatie van CIB, de beroepsfederatie voor de immosector en de professionele syndici..

Moordende concurrentie

Vastgoedkantoren signaleren bovendien dat het aantal kandidaten per huurpand stevig is toegenomen. De concurrentie om een betaalbare woning te vinden is dus groot. Het onevenwicht tussen vraag en aanbod is in 2023 sterk toegenomen. De stijgende rentevoeten hebben investeerders doen vertrekken van de vastgoedmarkt. Het investeringsritme ligt (veel) te laag. Komen daarbij nog een aantal overheidsmaatregelen die de zaak ook zeker niet ten goede komen zoals BTW-tarief bij sloop/heropbouw, verhoging van de registratierechten in Vlaanderen, maatregelen rond huurindexatie,...

Verdere stijging op komst

De vastgoedkantoren rapporteren een aantal zorgwekkende trends:

1. Het nieuwbouwaanbod daalt sterk. Het nieuwbouwsegment verkeert in zwaar weer door stijgende intrestvoeten, hogere prijzen van bouwmaterialen en in bepaalde gevallen ook schaarste, hoge bouwgrondprijzen,...

2. De hogere intrestvoeten hebben tot een afkoeling geleid op de koopmarkt. De koopmarkt en de huurmarkt zijn communicerende vaten. Wie niet kan kopen, moet (langer) huren. Dus stijgt de vraag naar huurwoningen.

3. Verhoogde uitval van oudere huurwoningen onder invloed van een reeks overheidsmaatregelen zoals de energienorm. Dit dwingt de eigenaar ertoe te renoveren of te verkopen. Heel wat oudere verhuurders kiezen om te verkopen. Dat doet het aanbod verschralen. Het aantal rijwoningen dat wordt verhuurd, neemt zienderogen af.

“Betaalbaar wonen is een cruciaal thema bij de volgende verkiezingen. Deze editie van de Huurbarometer moet een wake-up call zijn. De focus moet liggen op het stimuleren van investeringen, om bijkomend aanbod te creéren. De BTW op sloop/heropbouw herbekijken, is prioritair. Op die manier stimuleer je immers nieuwbouw voor de huurmarkt. Het tarief van het verkooprecht voor buy-to-let is een ander belangrijk aspect. Verhuurders verdienen daarnaast duidelijkheid over de fiscale behandeling van huurinkomsten. Een belastingverhoging van een half miljard euro via reële huurinkomsten moet absoluut vermeden worden”, aldus Kristophe Thijs.