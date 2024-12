Denk aan je storting voor jouw pensioensparen!

Pensioensparen – de derde pensioenpijler – kan je op twee manieren doen: via de bank of via een verzekering. Beide formules geven recht op een fiscaal voordeel. Een storting in december geeft jou nog een voordeel voor 2024.

De Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, Assuralia, maakt in een persbericht een aantal cijfers bekend over pensioensparen via een verzekeringsformule. “De meeste spaarders kiezen voor tak 21-verzekeringen: deze vertegenwoordigen 87 % van de premies die in 2023 in het kader van pensioenspaarverzekeringen werden gestort. Eind 2023 bedroegen de totale reserves van de pensioenspaarverzekeringen 17,3 miljard euro, waarvan 92 % in tak 21 en 8 % in tak 23. Een jaar eerder lag deze verdeling licht anders, met respectievelijk 94 % en 6 %.”

Je kan ook aan pensioensparen doen via een pensioenspaarfonds bij de bank.

Meer opbrengst, meer risico

Veel Belgen beginnen vroeg in hun loopbaan met pensioensparen, via bank of verzekeraar. Hoe vroeger je begint, hoe meer je op het einde van de rit bij elkaar gespaard hebt. Bij verzekeraars zijn er twee formules. Sluit je een tak 21-pensioenspaarverzekering, dan geniet je een gewaarborgd rendement en eventueel ook een winstdeling die varieert afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Naast tak 21 kan je ook kiezen voor een pensioenspaarverzekering in tak 23. Jouw rendement is dan niet gewaarborgd, maar mogelijk wel hoger. Je geld wordt belegd in fondsen en beheerd door fondsbeheerders. Net als een tak 23-pensioenspaarverzekering garandeert een pensioenfonds bij de bank jou geen minimumrendement. Het resultaat op jaarbasis hangt ook af van de situatie op de financiële markten en kan positief of negatief zijn. Pensioensparen via de bank of via een tak 23 pensioenspaarverzekering biedt mogelijk een hoger rendement, maar dat is niet zeker! (Bron: AG Insurance)

Kan je je nog bedenken?

Stel dat je in de loop van je contract liever een andere formule wenst? Die vraag zou zeker bij je kunnen opkomen als jouw pensioenfonds het niet goed doet… Een overdracht kan alleen van pensioenspaarfonds naar pensioenspaarfonds en van pensioenspaarverzekering naar pensioenspaarverzekering. Zo zou je kunnen overstappen naar een pensioenspaarfonds dat minder in aandelen belegt (van een dynamisch naar een defensief profiel).Het is niet mogelijk om van een pensioenspaarfonds naar een pensioenspaarverzekering over te stappen of omgekeerd. Doe je dat toch, dan is er sprake van een vervroegde opname en die wordt fiscaal bestraft. (Bron: wikifin.be)

Fiscaal voordeel

Voor de drie formules geniet je een fiscaal voordeel: 30% (plus gemeentebelasting) van de premie als je tot 1.020 euro betaalt (bedrag voor 2024), wat een belastingvoordeel van maximaal 306 euro oplevert. Stort je meer dan 1.020 euro, dan kan je tot 1.310 euro (bedrag voor 2024) sparen en profiteren van een belastingvoordeel van 25%. Het belastingvoordeel bedraagt dan maximaal 327,5 euro.

Heb je in 2024 nog geen storting gedaan, dan kan je dat heel de maand december nog doen. Voor de belastingvermindering wordt immers rekening gehouden met alle sommen die je tussen 1 januari en 31 december daadwerkelijk hebt gestort. Voor de pensioenspaarverzekering tak 21 is het een voordeel als je je premie voor pensioensparen in januari stort, omdat de intrestvoet meteen na de storting begint te lopen. Voor de andere twee formules (tak 23 en pensioenspaarfonds) is het moeilijker te zeggen. Het belangrijkste is de storting te doen en zo het fiscaal voordeel mee te pikken. Laat december dan ook niet voorbijgaan, moest je de storting nog niet gedaan hebben.