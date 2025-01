Een jaar na uitbreiding van het flexi-jobsysteem heeft het aantal gepensioneerden met een flexi-job recordhoogtes bereikt

Eén op de vijf flexi-jobbers is 65 jaar of ouder, wat een stijging van 27% betekent ten opzichte van 2023. Deze regeling lijkt bijzonder succesvol in de uitvaart- en logistieke sector. Dat blijkt uit een analyse van Acerta, gebaseerd op gegevens van meer dan 20.000 Belgische ondernemingen die actief zijn in sectoren waar flexi-jobs zijn toegestaan.

Een jaar geleden breidde de federale overheid het flexi-jobsysteem uit. Tegenwoordig is het naast de traditionele sectoren zoals horeca en distributie ook mogelijk om in veel andere sectoren een flexi-job uit te oefenen, bijvoorbeeld in de uitvaartbranche en logistiek. De meeste flexi-jobs zijn nog steeds in de sectoren waar ze al geruime tijd zijn toegestaan. Dat geldt zeker voor de horeca, waar bijna een kwart (23,4%) van de werknemers een flexi-job heeft. In de meer recente sectoren is de meest opvallende trend te zien in de uitvaartbranche. Hoewel flexi-jobs pas een jaar mogelijk zijn, betreft deze vorm van tewerkstelling al meer dan een kwart (26,1%) van de werknemers in deze sector. In de sector transport en logistiek ligt dit percentage op 8,4%.

Groei verschilt per sector

Volgens Acerta zal het aandeel flexi-jobbers niet in alle sectoren blijven toenemen. Amandine Boseret, juridisch expert bij Acerta: “Dit hangt ook samen met de aanpassing van het systeem in 2024. Het ging immers om meer dan alleen een ​​uitbreiding. Zo zijn de voorwaarden om een ​​flexi-job te mogen uitoefenen aangescherpt, evenals de regels rondom verloning (behalve voor de horeca). Sectoren waar flexi-jobs nog niet zijn toegestaan, kunnen aangeven dat zij deze willen invoeren (opt-in). Ook sectoren die dit systeem niet meer willen gebruiken, kunnen een opt-out aanvragen. Het flexi-jobsysteem is een dynamisch systeem dat mee evolueert met de behoeften en de wetgeving. Het is ook nog maar de vraag of er in het toekomstige regeerakkoord van de federale overheid al dan niet wijzigingen zullen worden aangebracht in het systeem van flexi-jobs.”

1 flexi-jobber op 5 is ouder dan 65

Uit de cijfers blijkt ook dat de uitbreiding van flexi-jobs naar nieuwe sectoren ervoor heeft gezorgd dat het aantal ouderen dat ‘een bijverdienste’ aanneemt, fors is toegenomen. Vergeleken met vorig jaar is het aantal werkenden van 55 tot en met 64 jaar met een flexi-job met 12% gestegen, terwijl bij de leeftijdsgroep van 64 jaar en ouder de stijging zelfs 27% bedraagt. Maar liefst één op de vijf flexi-jobbers is momenteel ouder dan 65 jaar. De grootste groep flexi-jobbers blijft de 25- tot 34-jarigen, met een aandeel van 27,9%. Dit is echter te verklaren door het feit dat zij ook de grootste groep vormen van de totale beroepsbevolking.​

Amandine Boseret besluit: “Bij de laatste wijziging van het flexi-jobsysteem begin 2024 werd ook een inkomensgrens vastgesteld van 12.000 euro/jaar, maar niet voor gepensioneerden. Sinds 1 januari 2025 geldt er echter een inkomensgrens voor gepensioneerden die met vervroegd pensioen zijn gegaan en de wettelijke pensioenleeftijd van 66 jaar nog niet hebben bereikt en op het moment van pensionering minder dan 45 jaar hebben gewerkt. Het is niet onlogisch dat jongere flexi-jobbers twee keer nadenken. Niet alleen hebben de meeste oudere flexi-jobbers geen last van financiële beperkingen, maar de verruiming van het werkterrein biedt hun ook kansen in een breder scala aan sectoren.

Blijft natuurlijk de vraag wat de gevolgen zullen zijn van de verhoging van de pensioenleeftijd en het nieuwe inkomensplafond voor ouderen die met vervroegd pensioen zijn gegaan: zal het latere pensioen het enthousiasme voor flexi-jobs temperen? Tot nu toe zien we dat vooral gepensioneerden de voordelen zien, zowel financieel als inhoudelijk. Een flexi-job geeft je namelijk de mogelijkheid om iets heel anders te doen na je pensioen. Voor de arbeidsmarkt zijn flexi-jobs een manier om pieken en dalen op te vangen. Tot nu toe geven de cijfers aan dat beide partijen het systeem appreciëren.”