Ereloonsupplementen in Belgische ziekenhuizen met 13 procent gestegen in 2023

De Belgische ziekenhuizen hebben vorig jaar in totaal 697 miljoen euro aan ereloonsupplementen aangerekend aan hun patiënten. Dat bedrag ligt 81 miljoen euro of 13 procent hoger dan het jaar voordien, zo blijkt uit de ziekenhuisbarometer van het Intermutualistisch Agentschap (IMA).

De patiënten die in 2023 in de algemene en universitaire ziekenhuizen in België verbleven voor een klassiek ziekenhuisverblijf of een dagopname, moesten daarvoor in totaal 1,51 miljard euro uit eigen zak betalen. De ereloonsupplementen maken dus bijna de helft (46 procent) van dat bedrag uit.

De ziekenhuisbarometer toont aan dat die bedragen fors kunnen oplopen voor de individuele patiënt. Bij 44.431 klassieke ziekenhuisopnames heeft de patiënt meer dan 3.000 euro moeten ophoesten. Bij die groep bevinden zich ook 2.789 mensen die meer dan 10.000 euro moesten betalen. In 26 gevallen gaat het zelfs om een factuur van meer dan 30.000 euro.

Het IMA wijst erop dat het bedrag van de ereloonsupplementen sterk kan evolueren naargelang de ingreep en het ziekenhuis. Maar er duiken ook verschillen op bij opnames in hetzelfde ziekenhuis en voor dezelfde ingreep. De patiënten zijn doorgaans dus niet in staat om in te schatten welk bedrag hen zal worden aangerekend. De opnameverklaring vermeldt vaak enkel een maximumpercentage.

In een aanbeveling vraagt het IMA om patiënten beter te informeren. Dat moet onder meer gebeuren door transparanter te zijn over de absolute bedragen en door de informatie nog voor de opname te verstrekken.

Overigens blijkt uit de ziekenhuisbarometer dat de uitgaven aan supplementen bij eenpersoonskamers in 2023 ook nog eens met 16 procent zijn gestegen, tot bijna 133 miljoen euro. Bij een klassieke, meerdaagse hospitalisatie in een eenpersoonskamer is de factuur voor de patiënt daardoor gemiddeld acht keer hoger dan in een kamer voor twee of meer personen.