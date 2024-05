Feitelijke scheiding en belastingaangifte

Partners die gescheiden zijn, worden apart belast. Partners die vorig jaar feitelijk gescheiden zijn, moeten geen gezamenlijke aangifte meer indienen, ook al worden ze nog samen belast.

Partners die in 2023 uit de echt gescheiden zijn, moeten in 2024 elk afzonderlijk een belastingaangifte indienen. De fiscus houdt rekening met de datum waarop de echtscheiding ingeschreven is in het rijksregister, niet met de datum van het vonnis. Vanaf dat moment kan de fiscus jou ook niet meer aanspreken om de belastingen van je ex echtgenoot te betalen.

Als je op een apart adres woont dan je echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner), maar nog niet officieel gescheiden bent, dan ben je feitelijk gescheiden. Ten minste, als er ook een intentioneel element aanwezig is, nl. dat minstens één van jullie beiden de wil heeft om geen levensgemeenschap meer te vormen. Vandaar dat tijdelijk apart wonen nog geen feitelijke scheiding uitmaakt. Wonen jullie apart én is er dat intentioneel element, dan zijn jullie feitelijk gescheiden. Voor wie feitelijk gescheiden is valt een wijziging te melden op het vlak van de belastingaangifte.

Vond jouw feitelijke scheiding plaats in 2023 of 2024, dan moet je in principe dit jaar een gezamenlijke aangifte indienen. Maar om praktische redenen mogen jullie dat ook elk afzonderlijk doen. De fiscus voegt de gegevens van de 2 aangiften samen om één gemeenschappelijke aanslag te kunnen vestigen. Je kan je aangifte afzonderlijk indienen online via MyMinfin of op papier. Voor de elektronische aangifte heb je tijd tot 15 juli 2024, de papieren aangifte moet binnen zijn op 30 juni 2024.

Als jouw feitelijke scheiding in 2023 plaatsvond na een huwelijk of een aangifte van wettelijke samenwoning in hetzelfde jaar, word je nu afzonderlijk belast en moeten jullie twee afzonderlijke aangiften invullen.

Was je feitelijk gescheiden in 2022, dan zal je dit jaar (2024) elk apart aangifte doen.