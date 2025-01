Fitnesscentra: dit moet je weten vooraleer je een abonnement tekent

Een nieuw jaar gaat steeds gepaard met goede voornemens zoals meer beweging. Een fitnessabonnement kan je daar mee helpen. Maar let op, zorg ervoor dat je geïnformeerd bent voordat je een contract tekent. Kom alles te weten in 7 vragen en antwoorden.

Afgedwongen aankopen, problemen met stilzwijgende verlenging, het opzeggen, wijzigen of stopzetten van de contracten en foutieve of misleidende prijzen. Dat zijn de belangrijkste problemen die consumenten in 2024 bij de FOD Economie meldden. Sinds 2022 onderzocht de Economische Inspectie van de FOD Economie 51 sportscholen. 31 fitnesscentra bleken in overtreding. Dat leidde tot 35 waarschuwingen en 5 pv’s.

Heel wat fitnesscentra sloten zich aan bij een gedragscode. Dat wil zeggen dat zij zich akkoord verklaard hebben met specifieke verplichtingen die in die gedragscode zijn opgenomen. Zij bevat op bepaalde vakken meer specifieke regels, die bovenop de gewone regels rond consumentenbescherming gelden. Fitnesscentra die dit ondertekenden, moeten zich daar ook aan houden, maar niet elk fitnesscentra verbindt zich hier toe.

Informeer je dus zeker voor je een abonnement afsluit. Alvast goed om te weten, de 7 vragen en antwoorden hieronder vallen onder de algemene regelgeving en zijn dus van toepassing voor alle fitnesscentra.

1. Moet een fitnesscentrum zijn tarieven tonen?

Ja. De prijzen moeten altijd leesbaar, zichtbaar en ondubbelzinnig worden weergegeven. Zij moeten bovendien op een van buiten de verkoopruimte goed zichtbare plaats worden aangeduid. Je moet die prijzen dus kunnen lezen zonder de fitness ook effectief binnen te moeten stappen.

Het kan gaan om een algemene prijslijst met “vanaf-prijzen”. Dit is toegelaten op voorwaarde dat je ook effectief een bepaalde fitnessdienst aan die prijs kan krijgen. Is dat niet of slechts uitzonderlijk zo, dan is dat een misleidende handelspraktijk en kan je dit melden op ConsumerConnect.

Toch moet de fitness ook een meer specifieke prijslijst ophangen waarop de tarieven voor de verschillende fitnessdiensten/fitnessprogramma’s aangeduid worden.

2. Moet een fitnesscentrum zijn tarieven ook tonen op de website?

Een onderneming is enkel verplicht om de prijzen op zijn website te vermelden als je via de website ook een contract/abonnement kan afsluiten.

Is de website bijvoorbeeld enkel opgericht om de consument op algemene wijze te informeren, bv. over het adres of contactmogelijkheden, dan is een prijslijst niet verplicht.

3. Kan je eisen dat je eigen contract aangepast wordt aan nieuwe goedkopere tarieven die nieuwe klanten krijgen?

Neen, als bestaande klant kan je niet eisen dat je contract herzien wordt wanneer blijkt dat nieuwe klanten een ander tarief zouden betalen.

Van zodra het fitnesscentrum en jij het eens zijn over de voorwaarden en de prijs is er sprake van een overeenkomst. Een onderneming heeft het recht om haar tarieven op elk moment te wijzigen. Je kan in dat geval niet eisen dat jouw eigen contract herzien wordt.

4. Kan een fitnesscentrum je privacygegevens vragen voordat je een tarievenlijst te zien krijgt?

Neen. De tarieven moeten schriftelijk getoond worden op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige manier, en dit op een van buiten de fitnesszaak goed zichtbare plaats. Hieraan mogen geen voorwaarden vasthangen (zoals bijvoorbeeld het delen van persoonlijke gegevens).

5. Mag een fitness enkel domiciliëring aanvaarden als betaalmiddel?

Als de betaling fysiek plaatsvindt, dus in het fitnescentrum, dan moet ook cash aanvaard worden.

Bij het online afsluiten van een abonnement kan dit wel. Maar dan moet de domiciliëring aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet er een instemming en ondertekening van de betaler zijn en moet de volmacht uitdrukkelijk verwijzen naar de overeenkomst die de aard, vervaltermijn en, indien mogelijk, het exacte bedrag van de gedomicilieerde schuldvorderingen bepaalt.

6. Hoe zit het met de opzegtermijn?

Zodra een contract is gesloten, is het bindend voor beide partijen en kan het in principe niet worden beëindigd, tenzij het contract dit bepaalt. Het fitnescentrum is vrij om de beëindigingsvoorwaarden te bepalen in overeenstemming met de contractvrijheid, zolang je als klant op voorhand ingelicht werd en het centrum het verbod op oneerlijke bedingen en oneerlijke praktijken naleeft.

Gaat het om een contract met beperkte looptijd, dan kan die enkel stilzwijgend verlengd worden op voorwaarde dat de stilzwijgende verlenging in vetgedrukte letters en in een aparte kader op de voorzijde van de eerste pagina van het contract staat. Ook de gevolgen van de verlenging en de uiterste datum waarop je je kan verzetten moeten daar bij staan.

Na een eerste stilzwijgende verlenging kan je jouw abonnement opzeggen zonder bijkomende vergoeding. Het fitnesscentrum kan wel een opzeggingstermijn van maximum twee maanden toepassen waarbij je natuurlijk wel je abonnementsgeld voor deze 2 maanden nog moet betalen’

7. Wat kan je doen als je denkt dat een fitnesscentrum de regels overtreedt?

Dan kan je klacht neerleggen bij de FOD Economie via ConsumerConnect. De Economische Inspectie van de FOD Economie bekijkt elke melding en kan beslissen om een onderzoek te openen.

Bron: FOD Economie