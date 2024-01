Hennep in je muren, je sokken en op je bord

Vandaag maakt hennep weer zijn rentree in tal van sectoren. De plant kent verrassende toepassingen, is milieuvriendelijk en made in Belgium.

Hennep wordt al geteeld sinds mensenheugenis, maar kreeg de voorbije decennia een slechte reputatie vanwege zijn psychotrope werking. Hoewel lid van de cannabisfamilie, bevat industriële hennep vrijwel geen stoffen die je high maken. Het gebruik ervan is dus volkomen legaal en ecologisch zelfs aanbevolen. Vandaag vindt hennep dan ook een toepassing is tal van sectoren.

milieuvriendelijk. De plant biedt een alternatief dat zowel duurzaam als lokaal verankerd is. Ze is uitermate geschikt voor ons klimaat en onze bodem, kan 8 tot 15 ton CO2 per hectare opslaan, gedijt zonder herbiciden en pesticiden én verrijkt tegelijk de bodem. Dankzij haar diepe wortels, die 4 tot 5 m lang worden, is ze ook zeer goed bestand tegen droogte. En mooi meegenomen: ze produceert geen afval omdat alle delen van de plant een breed scala aan toepassingen kennen.

TEXTIEL. De textielindustrie is vervuilend en gebruikt 4% van de watervoorraden van onze planeet. Voor de productie van één katoenen T-shirt is 2.700 l water nodig. Een enorme ecologische voetafdruk, zeker als het aan de andere kant van de wereld wordt gemaakt. Hennep daarentegen put de grond en de grondwatervoorraad niet uit. Hennepvezels kunnen je van kop tot teen kleden. Het is een snelgroeiende sector, waar ecologisch verantwoorde Belgische merken zoals Up Rise en Youmiwi (sportkleding) graag in investeren.

Bouwen. De lokale en milieuvriendelijke productie van hennep is ook een troef voor de bouw. Zo is hennepisolatie een van de duurzaamste alternatieven voor conventioneel isolatiemateriaal zoals steenwol of glaswol, vooral als het gaat om renovatie. Hennepisolatie stoot geen giftige en schadelijke stoffen uit, is niet-allergeen en irriteert niet. Er bestaat ook hennepbeton, gemaakt van hennepvezels en kalk. En hennep voldoet aan de nieuwe uitdagingen van duurzaam bouwen omdat het koolstof vasthoudt. In combinatie met houtskeletbouw, hebben hennepblokken bijvoorbeeld geen extra isolatie nodig in nieuwbouw. Hennep wordt ook gebruikt voor scheidingswanden en bij renovatiewerken. Belgische merken, zoals IsoHemp en ChanvrEco, produceren lokaal bouwmaterialen van hennep.

Hennep wordt gebruikt in kleding, voeding en de bouw, en houdt tegelijk koolstof vast.

Brood. Verrassend is dat je hennep ook vindt bij de bakker. Zo verkoopt Le Pain Quotidien brood gemaakt van hennepmeel, dat aan zuurdesem wordt toegevoegd. “Dit brood bevat minder dan 0,3% THC (psychoactief bestanddeel) en beïnvloedt dus op geen enkele manier je mentale toestand”, klinkt het daar geruststellend. “We ondersteunen of keuren geen enkele vorm van druggebruik goed”, voegen ze er bij de bakkerijketen nog aan toe. Waar dit brood dan wel rijk aan is? Aan plantaardige eiwitten en omega-3.