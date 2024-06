Huurkopen in de lift

Nu meer eigen inbreng nodig is om een woning aan te schaffen, wint vastgoedleasing terrein in België.

Om een hypothecaire lening te krijgen, moeten potentiële kopers van onroerend goed nu gemiddeld 20% van hun investering met eigen middelen kunnen financieren. Dat is een grote uitdaging voor veel jonge mensen die net beginnen met werken en die nog niet genoeg spaargeld hebben opgebouwd. Tegelijk hebben de gestegen rentetarieven ook de leencapaciteit van de aanvragers verzwakt. Het aantal hypotheekaanvragen is de afgelopen maanden dan ook met bijna 30% gedaald. Daarnaast besteden kandidaat-kopers sinds de energiecrisis veel meer aandacht aan de energieprestaties van woningen. Daardoor blijft de vraag naar energiezuinige woningen hoog, alsook de prijzen van deze panden.

In deze context komen een aantal ontwikkelaars, zoals Dewaele en Gilen, met een alternatief concept: vastgoedleasing. Ook Matexi lanceerde samen met BNP Paribas Fortis een huurkoopformule onder de naam HappyNest. Na Vlaanderen wordt HappyNest nu ook aangeboden in Wallonië en binnenkort in Brussel.

Hoe werkt het?

Kandidaat-kopers kunnen een nieuwe energiezuinige woning huren, met de optie die een paar jaar later te kopen. Concreet betekent dit dat de aanvrager de woning eerst huurt aan de marktprijs. Tijdens het vijfde en zesde huurjaar is het mogelijk om het pand te kopen. De betaalde huur wordt gedeeltelijk afgetrokken van de aankoopprijs. In de praktijk komt dit neer op 50% van de huursom van de laatste vier jaar. “Zo bouwen kandidaat-kopers via hun huur een eigen vermogen op voor een eventuele aankoop. De finale aankoopprijs ligt vast bij aanvang van het huurcontract, verrassingen zijn dus uitgesloten”, stelt HappyNest.

Hoeveel kost het?

Voor een woning met een waarde van 300.000 euro bedragen de maandelijkse leasekosten iets meer dan 1.200 euro. Besluit de huurder om na vier jaar te kopen, dan geniet hij van een korting van ongeveer 29.000 euro op de oorspronkelijke prijs.

Wat als de huurder niet koopt?

Ofwel kan men blijven huren, ofwel verhuizen. En weet ook dat kandidaat-kopers vrij zijn om zelf te kiezen bij welke bank ze een hypotheeklening afsluiten.

Voor- en nadelen van de formule

Vastgoed leasen maakt het mogelijk om het bedrag dat je moet lenen voor de financiering te verminderen. Dit is handig voor jonge gezinnen die nog geen eigen vermogen hebben opgebouwd. Maar op de lange termijn valt deze formule duurder uit, omdat je de helft van de huurgelden kwijt bent, wat niet het geval is als je het huis rechtstreeks zou kopen. Bovendien kan de huizenmarkt ook stijgen of dalen tussen het moment dat je het huurcontract tekent en het moment van de aankoop. Zo is de hypotheekrente de afgelopen jaren gestegen en de prijzen van vastgoed zijn gestagneerd, of soms zelfs gedaald.