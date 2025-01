Instantoverschrijvingen vanaf nu bij elke bank zonder extra kosten

Vanaf nu zullen de Belgische banken instantoverschrijvingen aanbieden zonder extra kosten, wat een belangrijke mijlpaal is in de evolutie van het betaalverkeer.

Instantoverschrijvingen worden op die manier nog toegankelijker, wat tal van voordelen biedt voor de consument.

Wat is een instantoverschrijving?

Met instantoverschrijvingen kunnen klanten op elk moment van de dag – 24 uur per dag, 7 dagen per week –geld overmaken naar een andere rekening. Het belangrijkste voordeel: het geld staat in principe binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde, ongeacht of die klant zich bij dezelfde bank bevindt of niet. Dit maakt het systeem bijzonder handig voor allerlei situaties, van het betalen van een dringende factuur tot het betalen van vrienden of familie. Instantoverschrijvingen bieden flexibiliteit, gemak en snelheid voor de consument.

Efficiënte betaaloplossing

Dankzij de invoering van de Europese Instant Payments Verordening zijn instantoverschrijvingen nu beschikbaar voor alle consumenten, bedrijven en instellingen binnen de EU. Vanaf vandaag dienen alle banken instantoverschrijvingen te kunnen ontvangen, en vanaf oktober zullen alle banken ook de mogelijkheid moeten geven aan hun klanten om deze te initiëren in al de kanalen waarmee een klant een standaardoverschrijving kan uitvoeren. Bij de meeste Belgische banken is dit vandaag al mogelijk. Het feit dat deze betalingen nu ook door elke bank zonder extra kosten zullen worden uitgevoerd, maakt ze nog aantrekkelijker en toegankelijker. Alle klanten kunnen nu genieten van instantoverschrijvingen zonder zich zorgen te maken over bijkomende kosten. Deze evolutie benadrukt het belang van klantgerichte en efficiënte betaaloplossingen die voldoen aan de digitale eisen van vandaag.

Toenemend succes

Een paar jaar geleden was België, na enkele voorlopers binnen de eurozone, één van de eerste Europese landen waar instantoverschrijvingen hun intrede deden. De Belgische banken hebben zwaar geïnvesteerd om hiervan een succesverhaal te maken en zo in te spelen op het groeiende belang van digitaal betalen. En de cijfers spreken voor zich: in 2024 werden er in totaal 197,8 miljoen instantoverschrijvingen uitgevoerd.

Dit is een stijging van 15% ten opzichte van 2023. Het gemiddelde aantal instantoverschrijvingen per dag in 2024 was 540.442, wat ook een stijging van 15% is ten opzichte van 2023. Op 2 december werd het dagrecord opgetekend met 921.720 instantoverschrijvingen. Deze cijfers weerspiegelen de groeiende populariteit en het succes van instantoverschrijvingen in België. Inmiddels gebeuren ongeveer 22% van alle overschrijvingen instant.