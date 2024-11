Werkloos wegens medische overmacht

Er is al veel inkt gevloeid over het ‘ontslag wegens medische overmacht’. Maar er bestaat ook ‘werkloosheid wegens medische overmacht’. Wat is dat precies?

Een ontslag wegens medische overmacht kon vroeger nadat een langdurig zieke werknemer een mislukt re-integratietraject doorlopen had. Nu zijn beide zaken losgekoppeld van mekaar. Als een werknemer wegens ziekte of ongeval definitief ongeschikt is voor zijn overeengekomen werk, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen wegens medische overmacht en krijgt de werknemer geen opzegvergoeding. Dit kan als je minstens negen maanden onafgebroken en definitief arbeidsongeschikt bent en er geen re-integratietraject loopt bij je werkgever. Hervat je het werk minstens twee weken progressief, dan start de periode van negen maanden opnieuw. Ze loopt wel door als je binnen de eerste 14 dagen opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

Iets anders is ‘werkloosheid wegens medische overmacht’. Stel: Veerle was de voorbije 2 jaar arbeidsongeschikt. Haar huisarts oordeelt dat Veerle nog niet terug kan gaan werken. Maar de adviserend geneesheer van Veerles ziekenfonds is van oordeel dat zij niet langer arbeidsongeschikt is en dus zal zij geen uitkeringen van het riziv meer krijgen. Veerle kan tegen deze beslissing in beroep gaan. Maar wat gebeurt er intussen? Welk statuut heeft zij nu?

Veerle zal het statuut van ‘werkloos wegens tijdelijke medische overmacht’ krijgen. Zij zal tijdens de beroepsprocedure niet langer vergoed worden door het Riziv, maar door de RVA. Als Veerle in het ongelijk wordt gesteld (d.w.z. de beslissing van arbeidsgeschiktheid wordt bevestigd), dan moet ze het werk hervatten en kan ze de ontvangen uitkeringen behouden. Als Veerle gelijk krijgt (de arbeidsongeschiktheid wordt bevestigd), dan betaalt de ziekteverzekering het bedrag van de ontvangen uitkeringen terug aan de RVA.

Er zijn ook nog andere situaties dan die van Veerle, waarin iemand het statuut ‘werkloos wegens tijdelijke medische overmacht’ kan krijgen.

Dat kan onder bepaalde voorwaarden als de werknemer arbeidsgeschikt is in de zin van de ziekteverzekering, maar tijdelijk niet geschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren. En het kan ook als de werknemer arbeidsgeschikt is in de zin van de ziekteverzekering, maar definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren en er werd een re-integratietraject opgestart.