Meer dan 45 jaar gewerkt. Extra pensioen?

Bouw ik extra pensioen op als ik meer dan 45 jaar gewerkt heb? Ik ben als werknemer beginnen werken op mijn 18 jaar en heb gewerkt tot ik 65 was. In totaal heb ik dus 47 jaar gewerkt in 2024. Een volledige loopbaan telt 45 jaar. Wil dat dan zeggen dat ik de laatste twee jaar geen pensioenrechten meer heb opgebouwd? In 2022 en 2023 ben ik wel in totaal twee maanden werkloos geweest.

In het verleden werd de pensioenberekening beperkt tot de 45 meest voordelige loopbaanjaren of, beter nog, de 14.040 meest voordelige dagen. 14.040 = 312 (het aantal dagen in een voltijds gewerkt jaar) x 45. Eens je aan dat aantal dagen kwam, kon je je pensioen niet meer verhogen door langer te werken. Omdat de wetgever effectief werken altijd wou belonen in het kader van het pensioen, tellen nu ook gewerkte dagen mee voor het pensioen vanaf het begin van het jaar waarin de 14.040ste dag wordt bereikt.

Dat jaar noemen we het kanteljaar. We stoppen dus niet met tellen eens je 14.040 dagen gewerkt hebt, maar je blijft pensioenrechten opbouwen als je verder werkt. Voor de jaren na het kanteljaar wordt wel een strenger criterium gehanteerd om uit te maken welke dagen meetellen. Zo kunnen dagen van onvrijwillige werkloosheid of brugpensioen die vallen in de jaren na het kanteljaar geen extra pensioen opbrengen, zelfs als hun aandeel in het pensioen voordeliger is dan andere dagen die uiteindelijk wel meetellen.



Wat bedoelen we met dit laatste? Als je aan het einde van je loopbaan bijvoorbeeld onvrijwillig werkloos wordt, bestaat de kans dat het fictief loon dat wordt toegekend voor die periode hoger is dan het loon in het begin van je carrière. Een fictief loon in een eerste periode van onvrijwillige werkloosheid is immers gebaseerd op je laatst verdiende werkelijke loon. Vaak verdien je op het einde van je loopbaan meer dan in de beginjaren, wat resulteert in een hogere pensioenopbrengst voor die laatste jaren. Toch zullen we de opbrengst voor die onvrijwillige werkloosheid schrappen als die periode van volledige werkloosheid valt in de jaren na het kanteljaar. De lagere pensioenopbrengst uit de beginjaren van je loopbaan telt uiteraard wel mee voor jouw pensioenbedrag.

Wat betekent dit voor jouw pensioenberekening?

Jouw 14.040ste dag valt in 2023. Dat is jouw kanteljaar. Vanaf het begin van het kanteljaar tellen de effectief gewerkte dagen mee bovenop de dagen die je al had opgebouwd in de jaren die voorafgingen. Pas vanaf 2024, het jaar dat valt na het kanteljaar, zullen werkloosheidsdagen geen extra pensioen meer opleveren. Opgelet, tijdelijke werkloosheid valt niet onder deze regel.

Bij jou vielen de werkloosheidsdagen in 2022 en 2023. Het maakt dan niet uit of het om tijdelijke werkloosheid of een andere vorm van werkloosheid ging. Sowieso leveren die dagen wel nog pensioen op. Op mypension.be houdt de simulatie van je pensioen hier allemaal rekening mee. ●