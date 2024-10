Meer mogelijkheden voor de laatste wilsbeschikking bij de gemeente

Burger kunnen tijdens hun leven nadenken over hun begrafenis, crematie of andere wensen rondom de lijkbezorging. Voorkeuren en richtlijnen hierover kunnen vastgelegd worden in een zogenaamde ‘laatste wilsverklaring’. Dit document kan ingediend worden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Bij elk overlijden wordt door de gemeente gecontroleerd of de overledene een laatste wilsverklaring heeft ingediend.

Er bestaan specifieke regels over hoe iemand begraven kan worden en waar en hoe de as van een overledene uitgestrooid mag worden. Deze regels zijn vastgelegd in een Vlaams decreet en aanvullende besluiten, die verder uitgewerkt worden in gemeentelijke reglementen. Zo kunnen de regels per gemeente verschillen, en het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn bij het regelen van een uitvaart of asverstrooiing.

Wat kan je regelen in een ‘laatste wilsbeschikking’?

Op de website van Vlaanderen.be staat een modeldocument dat ingevuld kan worden. Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan dit document invullen.

In de laatste wilsbeschikking kun je jouw wensen vastleggen over belangrijke zaken zoals de manier van lijkbezorging, wat er met de as gebeurt en hoe de uitvaartplechtigheid eruit moet zien volgens jouw levensbeschouwing. Je kunt ook aangeven in welke gemeente je begraven wilt worden of waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden. Daarnaast kun je vermelden of er een uitvaartcontract bestaat. Let op: de laatste wilsbeschikking is niet hetzelfde als een testament; deze documenten hebben elk een ander doel.

In het modeldocument staan ook verschillende mogelijkheden met betrekking tot de begrafenis en crematie, evenals de mogelijke combinaties van opties.

Recente uitbreidingen van de mogelijkheden

Sinds 19 oktober 2024 zijn de volgende opties toegevoegd aan de wilsbeschikking:

Geen uitvaartplechtigheid

Het afstaan van het lichaam aan de wetenschap. Wie zijn lichaam aan de wetenschap wil afstaan, moet tijdens zijn leven de procedure volgen die door de gekozen universiteit is bepaald.

Begraven of bijgezet worden met de urne van de eerder overleden echtgenoot of partner met wie de betrokkene een feitelijk gezin vormde

Niet begraven of bijgezet worden met de urne van de eerder overleden echtgenoot of partner met wie de betrokkene een feitelijk gezin vormde

Het gezamenlijk uitstrooien van de as van de overledene met de as van de eerder overleden echtgenoot of partner

Het niet gezamenlijk uitstrooien van de as van de overledene met de as van de eerder overleden echtgenoot of partner

Notarieel zakboekje ‘Richtlijnen aan mijn naasten’

Het afgeven van je laatste wilsbeschikking aan de gemeente is van groot belang. Het is echter ook verstandig om je wensen en richtlijnen duidelijk te maken aan je naasten. Daarom heeft Notaris.be een handige brochure ontwikkeld: ‘Richtlijnen aan mijn naasten’. Dit invulboekje kun je invullen en vervolgens aan je familieleden overhandigen.

In het boekje kun je ook belangrijke informatie noteren over je zorg of je vermogen. Kortom, het biedt een overzicht van alle informatie die je naasten nodig zouden kunnen hebben.

Via notaris.be/publicaties kan je deze brochure raadplegen, downloaden en invullen. Wil je er zeker van zijn dat het document veilig wordt bewaard? Dan kun je het uploaden in je Izimi-omgeving, zodat je het op een beveiligde manier kunt delen met je naasten, je notaris en andere adviseurs.

Bron: Fednot