Moet je een brandverzekering nemen als je verhuurt?

Ben je eigenaar van een woning en verhuur je die niet, dan ben je nog altijd niet wettelijk verplicht om een brandverzekering te nemen. Verhuur je je woning, dan verschilt de regelgeving over de brandverzekering per gewest.

De meeste Belgen die eigenaar zijn van een woning nemen een brand- of woonverzekering, maar wettelijk is dat niet verplicht als je je woning niet verhuurt. Maar je doet er wel goed aan om er een te nemen. Zo’n verzekering biedt jou als eigenaar een uitgebreide bescherming voor je woning.​​​​​​ Wie een hypotheeklening afsluit wordt ook meestal door de kredietgever verplicht om een verzekering af te sluiten.

De termen ‘brand-’ en ‘woonverzekering’ worden door elkaar gebruikt. De ‘brandverzekering’ dekt ook meer dan brand: schade door kortsluiting, waterschade en glasbreuk.

Als verhuurder

Als je je woning verhuurt, verschilt de regelgeving per gewest. In het Vlaams gewest moet je als verhuurder sinds 2019 een woonverzekering nemen. Verhuur je een woning in het Brussels of Waals gewest, dan geldt die verplichting voor de verhuurder niet. Toch is een woonverzekering een aanrader voor alle verhuurders, ook al heeft de huurder een woonverzekering. Voor de huurder is de woning gedekt tegen de werkelijke waarde en niet tegen de nieuwwaarde. En in sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij stormschade, is de huurder ook niet aansprakelijk en dan moet de verhuurder de kosten betalen. Dan ben je maar beter verzekerd.

Als huurder

Zijn de huurders verplicht de woning te verzekeren? In Vlaanderen en Wallonië moeten zij verplicht een verzekering nemen om hun huurdersaansprakelijkheid te verzekeren, in Brussel niet. Daarnaast kunnen ze ook hun inboedel verzekeren. Het is wel mogelijk dat de verhuurder de huurder via het huurcontract verplicht om toch een brandverzekering te nemen.