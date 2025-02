Naar een nieuwe pensioenhervorming

Het regeerakkoord van de nieuwe federale regering voorziet een reeks maatregelen om de pensioenwetgeving te hervormen. Een nieuwe bonus komt in de plaats van de huidige, maar er komt ook een malus.

Pensioenen hebben altijd te maken met de loopbaan. Geen pensioen zonder gewerkt te hebben, en dus ‘een loopbaan’ gehad te hebben. Al kan die loopbaan ook heel wat niet gewerkte periodes bevatten, die al of niet worden meegerekend om je pensioen te berekenen. Net daar zal een verschuiving plaatsvinden. De nieuwe regering wil de band tussen effectief werken en pensioenen versterken.

Wat staat er in het akkoord?

Malus

” Het pensioenbedrag wordt vanaf 2026 verminderd met een malus van 2% (tot 2030), 4% (tot 2040), 5% (vanaf 2040) per jaar vervroegde uittrede voor de wettelijke leefijd, indien de gepensioneerde aan de loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen voldoet maar niet aan 35 loopbaanjaren van 156 dagen met effectieve arbeidsprestaties en 7020 effectief gewerkte dagen”

Om vervroegd met pensioen te kunnen gaan (voor de wettelijke pensioenleeftijd die vandaag 66 jaar is), moet je aan leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. Vandaag kan je bijvoorbeeld met vervroegd pensioen op 63/64/65 jaar als je 42 jaar gewerkt hebt; op 61/62 jaar als je 43 jaar gewerkt hebt en op 60 jaar als je 44 jaar gewerkt hebt (vanaf 2027 komt er wel een versoepeling voor wie 42 jaar gewerkt heeft, waarvan elk jaar minstens 234 dagen) . In de nieuwe regeling zal er ook gekeken worden of je van dat vereiste aantal loopbaanjaren gedurende minstens 35 jaar 156 dagen effectief gewerkt hebt.

Bonus

“We vervangen de huidige pensioenbonus door een nieuwe bonus waarbij het pensioenbedrag vermeerdert met een bonus van 2% (tot 2030), 4% (tot 2040), 5% (vanaf 2040) per jaar opname na de wettelijke pensioenleefijd indien de gepensioneerde voldoet aan 35 loopbaanjaren van 156 dagen met effectieve arbeidsprestaties en 7020 effectief gewerkte dagen.

Periodes van moederschapsrust en loopbaanonderbrekingen/verminderingen met zorgmotief, geboorteverlof worden hierbij gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties.”

De nieuwe bonus zou dus pas gelden vanaf de wettelijke pensioendatum en niet vanaf de vroegst mogelijke datum waarop iemand met pensioen kan (als loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voldaan zijn), zoals de huidige bonus. De huidige bonus stopt met bestaan. Hij zal nog wel uitbetaald worden voor wie hem opgebouwd heeft.

Gelijkgestelde periodes

Bij de berekening van je pensioenbedrag tellen ook een aantal niet gewerkte periodes mee. Ook daar zal de nieuwe regering strenger mee omgaan.

Zo staat het in het akkoord: “Vandaag is zowat 1/3e van de pensioenrechten gebaseerd op niet-gewerkte periodes wat de werknemers betreft. Deze gelijkstelling behouden we enkel waar dit maatschappelijk verantwoord is, zoals voor periodes van ziekte, zwangerschaps-en ouderschapsverlof en voor de diverse zorgverloven, maar bouwen we af voor periodes van bv. brugpensioen (SWT), langdurige werkloosheid en landingsbanen.

Vanaf 01/01/2027 worden gelijkgestelde periodes die meer dan 40% uitmaken van de loopbaan niet langer meegerekend voor de berekening van het pensioen van werknemers en zelfstandigen. Deze grens van 40% daalt elk jaar met 5 procentpunten tot 20% in 2031, zoals dit vandaag reeds het geval is voor ambtenaren. Periodes van ziekte en zorgverloven worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Alle periodes van werkloosheid, SWT, pseudo brugpensioen en landingsbanen die ingaan vanaf de datum van het regeerakkoord worden gelijkgesteld aan een beperkt fictief loon.”

Al deze maatregelen moeten nog in wetgeving worden omgezet.