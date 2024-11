Niet thuis, verwarming uit?

Tot 10% besparen op je verwarmingskosten? In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht kan het, door je verwarming beter in te stellen.

De verwarming van een woning stoot jaarlijks 600 kg CO2 per inwoner uit. Dit betekent dat verwarming de belangrijkste bron van broeikasgasemissies is in ons huis. Het gaat hier natuurlijk om een gemiddelde. Er zijn verschillende factoren in het spel, zoals het type verwarming, de grootte en de energie-efficiëntie van een gebouw ... De energie die je niet verbruikt blijft nog altijd de goedkoopste en properste.

Daarom deze vraag: kan je bezuinigen door de verwarming lager te zetten ’s nachts of als je niet thuis bent? Het antwoord is: ja. Testaankoop geeft dit voorbeeld: “Je woont in een matig geïsoleerd gebouw. De buitentemperatuur bedraagt 6°C en je verwarmt overdag tot 20°C, maar ’s nachts zet je de thermostaat op 16°C, tot 9 uur ’s ochtends. Op die manier mag je een verbruiksbesparing van ongeveer 4% verwachten.” Zet je de verwarming 14 uur lang lager, dan kan de besparing oplopen tot 10%. Uiteraard is in een goed geïsoleerde woning het warmtverlies meer geleidelijk.

Je thermostaat goed benutten. Het gebruik van een programmeerbare thermostaat is een efficiënte manier om de temperatuur van je woning te regelen. Zo kan je bepaalde tijdvakken instellen om alleen te verwarmen wanneer nodig en de temperatuur opnieuw verhogen voor je thuiskomt. Hoeveel graden lager? Toch mag je de binnentemperatuur ook niet te laag instellen, want dat kan schimmelvorming in de hand werken. Meestal raadt men bij afwezigheid een minimum van 14-15°C aan. ’s Nachts hebben we de neiging om onze slaapkamers te warm te houden, terwijl 16°C ruim voldoende is! Het is bewezen dat een koelere temperatuur voor een betere nachtrust zorgt.

Verluchten! Beschikt je woning niet over mechanische ventilatie, vergeet dan niet om elke dag te verluchten, zelfs in de winter: minstens 10 minuten. Dit is essentieel om de lucht binnen te verversen en overtollig vocht te verwijderen, dat wordt geproduceerd door onze ademhaling, koken en andere dagelijkse activiteiten. Paradoxaal genoeg is het ook een kwestie van energiebesparing. Want het vergt meer energie om vochtige dan droge lucht te verwarmen: met een goede ventilatie vermijd je dus dat je verwarming te veel energie verbruikt.

Besluit? Je zet beter je verwarming uit als je niet thuis bent, maar hou indien nodig wel een minimale temperatuur in acht, om problemen door te veel vocht te voorkomen. ●