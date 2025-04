Nog altijd ramingen via mypension.be

De laatste tijd circuleren er enkele bezorgdheden: mypension.be zou na de aangekondigde hervorming geen ramingen meer geven. Dat is niet waar! mypension.be blijft volledig operationeel en blijft, op basis van de huidige wetgeving, een gepersonaliseerde raming geven van de datum en het bedrag van het pensioen aan de burgers.

De raming van de datum en het bedrag van het pensioen op mypension.be is niet geblokkeerd naar aanleiding van het regeerakkoord. Elke burger kan nog steeds zijn raming raadplegen en simulaties uitvoeren in zijn eigen dossier. Er is een waarschuwing geplaatst om burgers bewust te maken dat deze simulaties geen rekening houden met de hervormingen die nog moeten worden beslist en verwerkt.

Waarom zien sommige mensen dan geen raming?

Het overgrote deel van de burgers, namelijk 99,02%, kan een (vervroegde) pensioendatum zien en 98,22% ziet een pensioendatum en -bedrag op mypension.be. Op een totaal van 7 352 459 burgers zijn er:

7.221.456 die een bedrag en een pensioendatum zullen zien;

58.948 die alleen een pensioendatum te zien krijgen;

72.054 die geen datum of bedrag zullen zien.

Wie zijn de mensen die geen datum of bedrag zien? Het zijn voornamelijk mensen die een deel of een hele loopbaan als statutair ambtenaar hebben gewerkt (11% van alle statutaire ambtenaren – waaronder veel leerkrachten – ziet geen bedrag of datum).

Zoals elke online dienst is mypension.be helaas niet immuun voor punctuele, technische problemen, maar de technische teams achter mypension.be houden voortdurend toezicht om deze problemen zoveel mogelijk te vermijden en indien nodig zo snel mogelijk op te lossen.

Waarom wordt er nog geen rekening gehouden met de hervormingen die ter discussie staan?

Een betrouwbare tool kan niet anticiperen op regels die nog niet gestemd zijn. Voor mypension.be aangepast kan worden, moet de pensioenhervorming worden uitgewerkt door de Federale regering en gestemd in het Federaal parlement. De details van de definitieve wetgeving zijn nodig om de rekenmachines, die deze simulaties uitvoeren, aan te passen.

Kwaliteit vraagt tijd. De aanpassing van mypension.be zal dan ook enige tijd in beslag nemen: het garanderen van nauwkeurige en kwaliteitsvolle informatie vereist een rigoureuze actualisering van de regels en berekeningen. Dit door de Federale Pensioendienst, maar ook door het RSVZ die instaat voor de berekening van het pensioen als zelfstandige.

Transparantie en toegankelijkheid van pensioeninformatie zijn essentieel. mypension.be blijft hét instrument om betrouwbare en gepersonaliseerde informatie over uw pensioen te verkrijgen.

Als Pensioendienst doen we er alles aan om de burger correct en zo snel mogelijk te informeren. De Pensioendienst zal de burgers via zijn verschillende communicatiekanalen informeren over de verschillende fasen van de uitvoering van de pensioenhervorming.

Mogelijke verwarring met aangepaste schattingen?

Er lijkt verwarring te bestaan over de op maat gemaakte ramingen die burgers vanaf 57 jaar kunnen opvragen bij de Pensioendienst.

Voor een raming op maat wordt het volledige dossier onderzocht door een pensioenexpert. Gezien de werkdruk die ermee gemoeid is en het bestaan van de ramingen in mypension.be, is deze dienstverlening voorbehouden aan personen van 57 jaar en ouder.

Naar aanleiding van het regeerakkoord heeft de Pensioendienst deze ramingen op maat tijdelijk opgeschort. Momenteel begint de Pensioendienst opnieuw ramingen op maat te maken voor bepaalde uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een hypothecair krediet.

Het grootschalig afleveren van op maat gemaakte ramingen is operationeel niet realistisch voor de Pensioendienst. Wij begrijpen de behoefte aan begrijpelijke en toegankelijke informatie. Daarom investeren we al enkele jaren fors in de ontwikkeling van mypension.be.

Verwarring met de mededeling van een P-datum in het kader van een eindeloopbaanregeling in de publieke sector?

Wanneer een statutair ambtenaar een eindeloopbaanregeling wenst aan te vragen, neemt zijn werkgever contact op met de Pensioendienst om de pensioendatum van de werknemer (ook wel P-datum genoemd) te verkrijgen om de duur van deze eindeloopbaanregeling te kunnen berekenen.

Aangezien de wetgeving aan verandering onderhevig is, kan de Pensioendienst deze data niet altijd meedelen. In overleg met de minister van Pensioenen, Jan Jambon, heeft de Pensioendienst:

alle pensioendata vóór 01.01.2026 gecommuniceerd;

de pensioendata, waarvoor de aanvragen vóór 01.02.2025 bij de Federale Pensioendienst zijn binnengekomen, meegedeeld;

momenteel aanvragen voor pensioendata na 01.01.2026 en waarvoor de aanvraag na 01.02.2025 bij de Pensioendienst is ingediend, on hold gezet. Deze aanvragen zullen behandeld worden zodra er meer duidelijkheid is over de inhoudelijke details van de pensioenhervorming.



Conclusie:

Burgers kunnen hun pensioendatum en pensioenbedrag op mypension.be blijven raadplegen, goed in het achterhoofd houdend dat de nieuwe wetgeving nog niet is geïmplementeerd. Sinds het afsluiten van het regeerakkoord hebben 1 550 148 burgers mypension.be geraadpleegd.

Hoe op de hoogte blijven van de voortgang van de pensioenhervorming?