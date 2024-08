Ouders zijn grootste geldschieters bij winwinleningen

In 2023 werd er voor 136 miljoen euro aan winwinleningen toegekend. Meer dan een vijfde van het bedrag (21,8 %) was afkomstig van de moeder van de begunstigde. Alleen vader gaat nog nipt voor (26,5 %). Daarmee staan de ouders met voorsprong vooraan.

Er werden in 2023 6092 winwinleningen geregistreerd met een gemiddelde bedrag per lening van 22.350 euro. 2023 haalt met 136 miljoen euro het op één na hoogste bedrag ooit, het recordjaar was 2021 met 152 miljoen euro. 47% van dat bedrag ging naar starters.

Privé-financiering

In Vlaanderen wint deze vorm van privé-financiering jaar na jaar aan succes. In de loop der jaren werd de toepassing van de winwinlening ook een aantal keren uitgebreid. Sinds 2020 is het maximum bedrag per KMO opgetrokken van 200.000 naar 300.000 euro, en per kredietgever van 50.000 naar 75.000 euro.

Dankzij de winwinlening kunnen starters of kmo’s in Vlaanderen genieten van een goedkope privé-financiering. Hierbij verstrekt een particuliere kredietgever (een vriend, familie, kennis, …) een lening voor een periode van 5 tot 10 jaar. Het maximumbedrag van zo’n lening bedraagt 75.000 euro per kredietgever en 300.000 euro per starter of kmo. De betaalde interest wordt laag gehouden voor ondernemers en de kredietgever kan genieten van een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5% van het uitgeleende kapitaal.

UNIZO is tevreden dat de winwinlening de wind in de zeilen heeft. “Vrienden en familieleden aansporen om kmo’s financieel bij te springen is een heel goede zaak. En de geldschieters kunnen er zelf hun voordeel mee doen, want het rendement ligt een pak hoger dan bij het spaarboekje of andere klassieke producten. En voor de overheid is dit een goedkope ondersteuningsmaatregel. Kortom, iedereen wint”, zegt Johan Bortier, directeur van de UNIZO-studiedienst.