Pensioenaanvraag annuleren

Ik las het artikel over de pensioenhervormingen. Ik ben 63 jaar en heb mijn vervroegd werknemerspensioen aangevraagd na 42 jaar werken, zodat ik kan stoppen op 1 december 2024. Maar nu de bonus terug ingevoerd is, zou ik nog wat willen doorwerken. Kan dat nog? Moet dat voltijds? Hoeveel bonus kan ik opbouwen? Is dat netto?

In april 2024 zijn er inderdaad een aantal nieuwe wetten gestemd die een impact kunnen hebben op je toekomstig werknemerspensioen. Het gaat om de herinvoering van de pensioenbonus en nieuwe voorwaarden voor het gewaarborgd minimumpensioen.

Zolang je je eerste betaling nog niet ontvangen hebt, kan je je pen-sioenaanvraag annuleren.

Pensioenbonus

Wie langer werkt dan de vroegste datum waarop hij met pensioen kan gaan en bijgevolg het pensioen uitstelt, bouwt een pensioenbonus op. Jij bent 63 jaar en je hebt 42 jaar gewerkt. Deze twee voorwaarden moeten voldaan zijn om met vervroegd pensioen (voor 65 jaar in 2024) te kunnen gaan. Maar als je langer doorwerkt dan het vroegste moment waarop je met pensioen kan (voor jou is dat december 2024), dan kan je inderdaad een bonus opbouwen. Dat is een nettobedrag dat je krijgt bovenop je pensioen. Je betaalt er dus geen belastingen op.

Een voorwaarde is ook dat je je pensioen pas opneemt ten vroegste vanaf 1 januari 2025, maar dat zal voor jou zeker het geval zijn.

De bonus kan maximaal 3 jaar worden opgebouwd en stopt wanneer je je pensioen opneemt.

Je bent zelf vrij om te kiezen hoelang je wil verder werken. Als je beslist om 1 jaar langer voltijds te werken, dan zal je hiervoor 3.775 euro ontvangen. Doe je er nog een tweede jaar bij, dan loopt dit bedrag op tot 11.325 euro. Wie ervoor kiest om 3 jaar langer voltijds te werken, zal hiervoor 22.650 euro krijgen. De bedragen nemen dus sterker toe naarmate je langer aan de slag blijft.

Je hoeft niet voltijds verder te werken. Wil je wel verder werken maar halftijds, dan zal je ook een pensioenbonus krijgen voor de extra gewerkte dagen maar de bedragen zullen gehalveerd worden.

Als je op je vroegste pensioendatum 43 jaar loopbaan hebt of meer, dan liggen de bedragen van de pensioenbonus hoger. Maar dat is voor jou niet het geval. Op jouw vroegste datum zal jij 42 jaar gewerkt hebben.

Wat als ja al een aanvraag deed?

Je had al een aanvraag gedaan om jouw vervroegd pensioen te laten ingaan op 1 december 2024. Zolang je je eerste betaling nog niet ontvangen hebt, kan je je pensioenaanvraag annuleren. Zo kan je verder blijven werken en een bonus opbouwen. Je kan je pensioenaanvraag annuleren door de Pensioendienst te laten weten dat je toch wil verder werken via het contactformulier op mypension.be.