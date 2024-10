Pensioenbonus of flexi-job?

Nu je terug een pensioenbonus kan opbouwen, vraag ik me af wat het beste is: doe ik er beter aan verder te werken na de vroegst mogelijke datum waarop ik met pensioen zou mogen gaan, of zou ik beter stoppen en een onbelaste flexi-job doen? Ik ben nu 63 jaar en ik heb 42 jaar gewerkt.

Om een weldoordachte beslissing te nemen, moet je rekening houden met de impact van een eventueel vervroegd pensioen op financieel vlak.

1. Wie met pensioen gaat, zal minder inkomsten hebben want je pensioenbedrag is meestal lager dan je laatste loon. Ook eventuele extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, eindejaarspremie, bedrijfswagen … vallen weg.

2. Als je jouw vervroegd pensioen nog niet opneemt, blijf je verder pensioenrechten opbouwen. In het overgrote deel van de gevallen zal je pensioen dus hoger liggen als je langer aan de slag blijft. Op mypension.be kan je simuleren hoeveel pensioen je zal ontvangen als je later met pensioen gaat.

3. Je kan als gepensioneerde bijverdienen door bijvoorbeeld een flexi-job uit te oefenen. Hou er rekening mee dat er vanaf 1 januari 2025 een grensbedrag voor flexi-jobs wordt ingevoerd. Een gepensioneerde die met vervroegd pensioen is en de wettelijke pensioenleeftijd (66 jaar vanaf 2025) nog niet heeft bereikt, mag hierdoor maximaal 7.668 euro (bedrag wordt jaarlijks aangepast) bijverdienen. Overschrijd je die grens, dan zal de Pensioendienst je pensioen verminderen.

4. Vanaf 1 juli 2024 bouw je voor elke dag dat je langer werkt dan de vroegst mogelijke datum waarop je met pensioen kan gaan, een pensioenbonus op. Als je een loopbaan hebt van minder dan 43 jaar op je vroegst mogelijke datum, dan kan je een bonus tot 23.565,06 euro (bedrag aan huidige index) opbouwen. De pensioenbonus is een nettobedrag, je betaalt er geen belastingen op. Je moet je pensioen wel uitstellen tot minstens 1 januari 2025.

5. Als je jouw pensioen opneemt, stopt de opbouw van je aanvullend pensioen en wordt het uitbetaald. Wie vervroegd met pensioen gaat, wordt daarenboven zwaarder belast op het aanvullend pensioen en houdt dus netto minder over.

Financieel gezien zal je in dit scenario voordeliger uitkomen als je verder blijft werken en je pensioen nog niet opneemt. Natuurlijk speelt niet alleen het financiële aspect mee bij jouw keuze.

Stel dat je pas kan stoppen op je wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar in 2024, 66 jaar vanaf 2025). Ook dan kan je je de vraag stellen: verder werken en bonus opbouwen of stoppen en bijverdienen? In dit geval laat je best becijferen wat financieel het voordeligst is. Als je stopt mag je onbeperkt bijverdienen omdat je de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt. ●