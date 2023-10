Rechtstreekse pensioenaanvraag mogelijk op MyPension.be

Belgen kunnen voortaan rechtstreeks online een pensioenaanvraag indienen via MyPension.be, het digitale pensioenportaal van de Belgische overheid en de Federale Pensioendienst. Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux stelde woensdagochtend de nieuwe digitale functie voor.

Via de website MyPension.be kunnen burgers nagaan wanneer ze op pensioen kunnen trekken, het aanvullend pensioen raadplegen, de pensioenbetalingen nagaan, enzovoort. Sinds 2012 kon de Belg al online het pensioen aanvragen, maar dat moest vaak via verschillende websites gebeuren. De directe pensioenaanvraag van MyPension.be tracht deze online aanvraag nu te centraliseren tot één website. “Dit is een grote stap voor de burgers, we hebben MyPension.be nog beter gemaakt”, zei Sarah Scaillet, de administratice-generaal van de Federale Pensioendienst, bij de voorstelling.

“De planificatie van de pensioenen komt alle burgers ten goede. Ik hoop dat iedereen er zo snel mogelijk van zal profiteren”, zei Lalieux. Volgens de minister is MyPension.be “een écht succesverhaal, met aandacht voor de digitale kloof.”

“We beschermen de sociaal kwetsbaren en ook de ouderen beschermen we tegen de hindernissen van de digitalisering. We vergeten hen niet en laten hen niet aan hun lot over”, zo meent Lalieux.

Volgens Lalieux is de directe pensioenaanvraag van MyPension.be nu op een meer efficiënte manier geïntegreerd op het internet. “Het aanvragen van een pensioen is een cruciale stap in het leven van de mensen. We hebben de omslachtige digitale omwegen op een opmerkelijke en efficiënte manier geïntegreerd op één site.”