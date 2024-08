Schenken alsmaar populairder

Er wordt terug meer geschonken dan vorig jaar. De schenking is het middel bij uitstek om vooraf een en ander te regelen en om de factuur van de erfbelasting te verlagen.

“De Vlaming kiest er alsmaar meer voor geld of vastgoed te schenken aan zijn kinderen of partner. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Die zag in de eerste jaarhelft het aantal geregistreerde schenkingen met 14 % stijgen naar 37.270”, zo meldt de krant De Tijd.

Er worden een aantal redenen aangehaald zoals een lagere inflatie dan vorig jaar. Notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be, sluit ook niet uit dat de stijging ook deels het gevolg is van de jongste verkiezingen. “Mensen nemen het zekere voor het onzekere, vanuit de redenering dat nieuwe regeringen en nieuwe parlementen tot nieuwe wetten kunnen leiden. Ze besluiten daar niet op te wachten en te profiteren van de bestaande wetgeving”, zo lees je ook in het artikel van De Tijd.

Successieplanning

Vooraf schenken is ook een techniek van successieplanning, maw om de erfenisrechten te verlagen. Dat geldt dan vooral voor het schenken van roerend goed, zoals geld. Dat kan je belastingvrij schenken als je als schenker nog 3 jaar (5 jaar in Wallonië) leeft. Of je kan de schenking registreren. Dan moet er in Vlaanderen 3% schenkbelasting betaald worden tussen partners en in de rechte lijn (aan kinderen, kleinkinderen) en 7% als je aan anderen schenkt. Deze schenkbelasting voor roerende goederen is een vlak tarief. Het stijgt dus niet naarmate het geschonken bedrag groter is. Dat is wel het geval voor de schenking van onroerend goed en voor de erfbelasting, waar de tarieven progressief zijn.

Als je de schenking van roerend goed laat registreren en schenkbelasting betaalt moet er geen rekening meer gehouden worden met de termijn van 3 (of 5) jaar.

Maar zelfs de schenking van onroerend goed kan de uiteindelijke factuur toch verlagen. De tarieven stijgen minder snel dan de tarieven van de erfbelasting. En je kan bijvoorbeeld ook ‘in schijfjes schenken’. Als je tussen elke schenking 3 jaar laat, wordt er terug geteld vanaf het laagste tarief.