Tóch nog een ticket gescoord? Helaas, het is vals!

De FOD Economie lanceert op 24 juni een grootschalige sensibiliseringscampagne om consumenten te waarschuwen voor ticketfraude. Die komt er door de duidelijke stijging van het aantal meldingen.

Ticketfraude komt voor wanneer enthousiaste fans zich laten verleiden tot het kopen van een ticket voor een festival, concert, sportwedstrijd of pretpark via een zoekertjessite of sociale media. Dat ticket wordt vaak niet geleverd of het blijkt aan de ingang om een vals ticket te gaan. Het resultaat blijft hetzelfde: je geld ben je kwijt en dat leuke uitje kan je vergeten.

Vergeet het, het is fake

De stijgende trend en de verspreiding over heel België is duidelijk zichtbaar. Daarom lanceert de FOD Economie vandaag een grootschalige sensibiliseringscampagne die de hele zomer doorloopt. De FOD Economie richt zich daarbij tot iedereen die al eens een toegangsticket koopt via niet-officiële wegen.

De FOD Economie ontving vorig jaar 360 meldingen van consumenten die een vals ticket kochten. Een verdubbeling vergeleken met het jaar voordien (141 meldingen in 2022). De gemelde schade liep op tot 60.615 euro, dat is bijna 5 keer meer dan in 2022 (13.142 euro). Gemiddeld verloor een slachtoffer 168 euro aan de oplichters. Maar dat is vermoedelijk het topje van de ijsberg.

Meer slachtoffers en dus ook meer schade

In 2023 bundelde de Economische Inspectie van de FOD Economie 99 meldingen in 53 onderzoeken. Verantwoordelijken van de geplaatste advertenties of de houders van de bankrekeningen waarop betalingen werden gedaan werden geïdentificeerd en de nodige maatregelen genomen.

Het ging in totaal om 189 gekochte tickets die werden aangeboden via sociale media of verkoopplatforms. 87 % werd niet verzonden, 13 % gaf geen toegang tot het concert. 70 % van de meldingen gaat over een festival, maar er waren ook meldingen over toegangstickets tot concerten van bekende artiesten (19 %), feesten (8 %) en pretparken (4 %).

Hoe werken oplichters?

Consumenten worden meestal benaderd via valse advertenties op zoekertjessites en op sociale media. Fraudeurs plaatsen berichten of advertenties waarbij (valse) tickets worden aangeboden. Als consumenten zelf op zoek gaan naar tickets op sociale media, pikken oplichters dat op en gaan ze in gesprek met het mogelijke slachtoffer.

Het profiel van de oplichters lijkt betrouwbaar, net zoals de foto’s die ze delen van de tickets en van de (gestolen) identiteitskaart van de verkoper. Om de verkoop af te ronden worden soms zelfs valse e-mails verzonden die zogezegd afkomstig zijn van doorverkoopsites. Maar na betaling ontvangt de consument meestal geen tickets en verdwijnt het valse profiel plots, samen met al het geld.

Ontvang je toch tickets, dan loop je het risico dat het gaat om vervalste of al gebruikte tickets. Heel wat slachtoffers ontdekken dat pas aan de ingang van het evenement, wat het nog extra pijnlijk maakt.

Enkele tips

Koop tickets altijd via de officiële website van het evenement, de concertzaal, de artiest, de sportwedstrijd of het pretpark waarvoor je tickets zoekt. Daar vind je steeds de enige correcte ticketinformatie.

Surf zeker niet blindelings naar de eerste verkoopsite die bovenaan de zoekresultaten van een zoekmotor verschijnt en vermijd het kopen van tickets op sociale media, zoekertjessites of verkoopplatformen. Dat zijn de favoriete plekken van oplichters om slachtoffers te maken.

Concert uitverkocht? Ook dan surf je het beste naar de officiële kanalen. Zij bieden soms wachtlijsten aan of andere manieren om tickets over te kopen van anderen op een correcte manier en tegen een correcte prijs.

Wat als je toch een vals ticket kocht?

Betaalde je met een kredietkaart, dan kan je de transactie proberen te betwisten via bijvoorbeeld mijnkaart.be. Doe dan ook aangifte bij de lokale politie in je buurt en stel je burgerlijke partij.

Meld dit ook zeker op ConsumerConnect. De Economische Inspectie bekijkt je melding en kan beslissen om een onderzoek op te starten. Zo kun je helpen verhinderen dat de oplichters nog andere slachtoffers in de val lokken. Je krijgt ook meteen informatie over de stappen die je nog kunt ondernemen en wie je daarbij kan helpen.

Wat als je je ticket, dat je via de officiële kanalen kocht, wil verkopen?

Ga steeds na of datzelfde kanaal een optie biedt om het ticket opnieuw aan te bieden. Het kan trouwens ook dat de organisator je verplicht om dat te doen en dat hij verbiedt je ticket te verkopen via de tweedehandsmarkt. Kijk dus goed naar de algemene voorwaarden.