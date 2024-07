Terug aan de slag na lange ziekte

Over de terugkeer naar werk voor langdurig zieke werknemers is het laatste woord nog niet gezegd. Er worden mensen en middelen ingezet om deze werknemers te begeleiden, maar we zijn er nog niet.

“In totaal zijn in ons land meer dan een half miljoen mensen langdurig ziek. Die groep is de jongste vijf jaar met bijna een kwart gegroeid, een stijging die het sterkst is doorgezet in Wallonië”, zo meldt de krant De Tijd. In het artikel komt Joke Van Bommel, woordvoerster van de VDAB aan het woord, een dienst die voor veel werknemers een belangrijke schakel is in opnieuw aan het werk gaan.

Nochtans was het net de bedoeling om het aantal langdurig zieke werknemers te doen dalen. Daar zijn de afgelopen jaren een aantal maatregelen voor genomen, waaronder de re-integratietrajecten.

“De verklaring voor de niet-behaalde doelstelling ligt volgens de VDAB aan de instroom”, zo staat verder in het artikel van De Tijd. “Het merendeel van de mensen die bij ons worden aangemeld, is al langer dan een jaar ziek’, zegt woordvoerster Joke Van Bommel. ‘Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, hoe moeilijker de terugkeer naar werk wordt.’ De VDAB pleit daarom voor een snellere instroom vanuit de ziekenfondsen.”

Hoe verloopt re-integratie vandaag?

Er bestaan twee trajecten, een in je bedrijf (re-integratietraject) en één bij het ziekenfonds (Terug-naar-het -werk-traject (TNW) via een TNW- coördinator ). In het artikel in De Tijd heeft de VDAB het over dit tweede traject, waar de VDAB wordt ingeschakeld via een TNW-coördinator. Bij dit tweede traject gaat het vooral over mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben, al kan het ook voor mensen die nog een contract hebben, maar ander werk zouden willen vinden.

Het initiatief van het TNW traject ligt bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds die een TNW-coördinator vraagt om contact te nemen met de werknemer. De TNW-coördinator informeert de werknemer over de verschillende mogelijkheden voor een (her)inschakeling in het beroepsleven. Je moet hem/haar zien als een ‘tussenpersoon’, die dan de VDAB inschakelt. Vandaag zijn er 100 TNW coördinatoren.

Wil je niet in een re-integratietraject bij je werkgever stappen, dan is er geen sanctie. Maar werk je niet mee op het vlak van de terug-naar-werkbegeleiding bij het ziekenfonds, dan is die er wel!

Het verloopt zo: na 10 weken arbeidsongeschiktheid ontvang je een vragenlijst van het ziekenfonds, die je binnen de twee weken ingevuld moet terugsturen Zo niet kan je ziekte-uitkering met 2,5% verminderd worden. Zodra je de vragenlijst teruggestuurd hebt krijg je opnieuw de volledige uitkering. De TNW-coördinator kan jou dan oproepen. Ook hier geldt dat je ziekte-uitkering met 2,5% verminderd kan worden als je niet meewerkt. Je aanwezigheid is dus verplicht, maar de inhoud van het traject niet.