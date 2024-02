Waarom je een nieuwe bankkaart krijgt

Tegen 2025 moeten miljoenen Bancontact-kaarten worden omgezet naar debetkaarten van Visa of Mastercard. Wat betekent dat voor jou?

Momenteel vervangt de groep Crelan – van de banken Crelan, AXA en Europabank – de Maestro-betaalfunctie op de bankkaarten van hun klanten door Visa Debit. Het merk Maestro werd in 1991 gelanceerd samen met een bankkaart die Maestro ondersteunde en waarmee je in tal van Europese landen veilig kon betalen. Maar het systeem was niet berekend op het digitale tijdperk. Bij Crelan alleen al gaat het om 1,3 miljoen bankkaarten, in de volksmond vaak Bancontact-kaarten genoemd.

BNP Paribas Fortis zette die stap al eerder. Andere banken zullen volgen. “Tegen 2025 moeten 6,3 miljoen kaarten uitgegeven door zeven banken worden overgezet naar Visa Debit”, verduidelijkt Jean-Marie de Crayencour, General Manager van Visa Belux. En ook de overige miljoenen Maestro-debetkaarten die in ons land nog in omloop zijn zullen verdwijnen, maar dan ten voordele van Debit Mastercard, de concurrent van Visa. Dit is het geval voor de kaarten van KBC, Belfius en ING.

Wat is een debit? Zoals de naam aangeeft, gaat het bij Visa Debit en Debit Mastercard om debetkaarten: een elektronisch betaalmiddel waarmee je als houder van een bankrekening aankopen kan doen en rechtstreeks geld van je zichtrekening kan halen. Dit biedt de zekerheid dat je het beschikbare bedrag op je rekening niet overschrijdt.

Wat zijn de voordelen? Deze grote omschakeling naar een ander systeem van bankkaarten belangt iedereen aan. Want met je nieuwe kaart ‘voor elke dag’ zal je niet alleen in winkels met het Bancontact-logo kunnen betalen, je zal er voortaan ook je online aankopen mee kunnen doen. Debit Mastercard of Visa Debit worden immers aanvaard in alle internetwinkels die hun logo afficheren. Dat de kaart ook online kan worden gebruikt is te danken aan de CVC-code, de driecijferige beveiligingscode op de achterkant van de kaart. Bovendien kan je de kaart meenemen op reis, omdat je ze bijna overal ter wereld kan gebruiken. Visa Debit bijvoorbeeld wordt in meer dan 200 landen en door meer dan 80 miljoen handelaars geaccepteerd.

Visa Debit wordt in meer dan 200 landen wereldwijd aanvaard.

Hoe kom je aan een nieuwe kaart? Heb je er nog geen, dan hoef je zelf niets te doen. Je kaart wordt automatisch vervangen wanneer ze vervalt, geblokkeerd of verloren raakt. Het kan ook zijn dat je ze opgestuurd krijgt.

het verschil met een klassieke kredietkaart? De nieuwe kaart is geen kredietkaart, maar een debetkaart. Bij een klassieke kredietkaart gaan je uitgaven van deze maand pas de volgende maand van je rekening. Zo’n kredietkaart blijft nog steeds praktisch voor onverwachte uitgaven of een lange reis, maar je haalt er beter geen geld mee af aan een geldautomaat, vanwege de hoge kosten.