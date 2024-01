Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 67 jaar

Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, publiceert een gedragscode om de looptijd van de dekking voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen op te trekken tot de wettelijke pensioenleeftijd.

Als zelfstandige ben je aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. Je betaalt bijdragen, die jou een bepaalde bescherming bieden bij ziekte of ongeval, … Maar die bescherming is vaak niet voldoende. De verzekering gewaarborgd inkomen vormt een aanvulling en beschermt jou tegen inkomensverlies.

Gedragscode

Vandaag lopen de contracten doorgaans tot de leeftijd van 60-64 jaar. Daarom voorzien de verzekeraars in een gedragscode waarin ze toezeggen deze dekking te verlengen tot verhoogde wettelijke pensioenleeftijd, met name 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030.

De gedragscode is van toepassing vanaf 1 januari 2024 op elke verzekering gewaarborgd inkomen die voorziet in een rente-uitkering en waarvan de huidige dekking loopt tot minstens 60 jaar. De gedragscode geldt ook voor verzekeringen gewaarborgd inkomen afgesloten door werknemers, hoewel deze in de praktijk minder voorkomen.

Geen nieuwe medische screening of vragenlijst

De gedragscode bepaalt dat de verzekeraar geen bijkomende medische gegevens kan vragen om een voorstel tot verlenging te formuleren. De verzekeraar mag zich ook niet baseren op aandoeningen die zich tijdens de looptijd van het contract hebben voorgedaan maar die (nog) niet tot een arbeidsongeschiktheid geleid hebben. Hij mag wel uitgaan van de schadestatistiek van de verzekerde zelfstandige maar het is vrij aan elke verzekeraar om dat al dan niet te doen.

Zelfstandigen die hun contract graag aangepast zien, hoeven zelf niets te doen. De gedragscode voorziet dat verzekeraars zelf proactief contact opnemen met de verzekerde klanten ten laatste tegen eind 2026. Zelfstandigen waarvan het contract voordien eindigt, kunnen natuurlijk zelf ook de procedure opstarten via de geijkte kanalen van de onderneming of via de tussenpersoon.

Alternatief voor hogere premie mogelijk

Omdat bij oudere werknemers het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid groter is, is het mogelijk dat ook de premie bij een verlenging van de dekking verhoogt. De gedragscode voorziet dat de verzekeraars een alternatief moeten voorstellen als de zelfstandige de looptijd wil verlengen maar de nieuwe premie te duur vindt. Dat alternatief kan bestaan uit een langere carensperiode (= de eerste weken of maanden van de arbeidsongeschiktheid waarin er geen recht is op een uitkering) of een lagere vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid.

De gedragscode vind je op www.assuralia.be