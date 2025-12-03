3 lekkere recepten voor de winter

Ben je nog op zoek naar lekkere recepten voor de winter? Hier vind je een compleet menu met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Smullen maar!

Wintersalade met karnemelkdressing

4 personen – 15 minuten

Ingrediënten voor de dressing:

1 teentje knoflook

80 ml karnemelk

1 el zure room

2 el mayonaise

1 el witte wijnazijn

1 tl gedroogde dille

peper en zout

Ingrediënten voor de salade:

200 g gemengde sla

1 venkel

4 radijzen

waterkers

1 rode appel

60 g geroosterde walnoten

100 g komijnkaas in flinterdunne sneetjes

Bereiding

1. Pel de look, hak fijn en pureer met de staafmixer, samen met de andere ingrediënten. Breng op smaak met peper en zout.

2. Was en halveer de appel, verwijder het klokhuis en snij in dunne schijfjes. Hak de walnoten grof.

3. Was de venkel en snij flinterdun. Was de radijsjes en rasp fijn. Schik alle ingrediënten in een grote slakom, leg de kaas erbij en serveer samen met de dressing.

Tip: Geen fan van komijnkaas? Elke oude, pittige kaas past heerlijk bij dit gerecht.

Tagliatelle met wildgehaktballetjes

4 personen – 25 à 40 min.

Ingrediënten:

750 g gehakt van everzwijn

350 g bospaddenstoelen

1 el peterselie

400 g tagliatelle

1 tl rozemarijn

1/2 tl gemalen jeneverbessen

1 oud broodje

1 ei

2 el zoete mosterd

50 ml room

1 el sojasaus

2 el boter

peper en zout

Bereiding

1. Laat het broodje weken in water, knijp uit en meng met het gehakt.

2. Voeg rozemarijn, jeneverbessen, mosterd en het ei toe en meng. Breng op smaak met peper en zout en vorm gehaktballetjes. Kook de tagliatelle.

3. Reinig de paddenstoelen. Verhit de boter in een grote pan, laat de vleesballetjes aan alle kanten 10 tot 12 minuten garen op een matig vuur. Voeg de paddenstoelen toe, laat nog eens 5 tot 7 minuten mee garen.

4. Schep de uitgelekte pasta, de room en de sojasaus er doorheen. Breng op smaak met peper en zout en strooi er gehakte peterselie over.

Amandeltaartjes

6 stuks – 20 min. + 40 min. bakken

150 g bosvruchten

1 biocitroen, zeste

4 eieren

375 g zanddeeg

125 g boter

125 g suiker

175 g amandelbloem

confituur

150 g bosvruchten uit de diepvries

1 el gin

2 el amandelschilfers

boter voor de vormpjes

50 g poedersuiker om te bestuiven

2 el citroensap

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 160°C. Smeer zes vormpjes (ca. 10 cm) in met boter.

2. Bekleed de vormpjes met het deeg en zet 15 minuten in de koelkast.

3. Klop de boter met de suiker en de gin tot schuim. Meng er de eieren doorheen (één per één) samen met de citroenzeste. Meng er 160 g amandelbloem onder.

4. Verdeel de confituur over de bodem van de vormpjes, strooi er de rest van de amandelbloem over, leg er de bessen op en giet het deeg erover. Bestrooi met amandelschilfers en laat 40 minuten bakken in de oven.

5. Laat de taartjes afkoelen.

6. Meng de poedersuiker met het citroensap voor het glazuur en druppel het over de taartjes. Bestuif met een dikke laag poedersuiker.

Tip: Smaakt heerlijk met een bolletje yoghurtijs!