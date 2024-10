5 tips om uw was sneller te laten drogen

Is het u ook opgevallen dat het in deze vochtige, koude maanden langer duurt voordat de was droog is binnen? Dat kan best onhandig zijn, zeker wanneer u snel iets nodig heeft en geen droger hebt. Wij hebben de vijf handigste tips voor u verzameld, zodat u in een mum van tijd weer kunt genieten van droge kleding, handdoeken en beddengoed.

1. Centrifugeer de was (extra) goed en schud uit

Hoe droger de was uit de wasmachine komt, hoe sneller de was volledig droog is. Zorg er daarom voor dat de was goed centrifugeert. Sommige kledingstukken (zoals spijkerbroeken), handdoeken en beddengoed bevatten veel vocht, dus die kunt u prima iets langer laten centrifugeren. Schud vervolgens het wasgoed goed uit voordat u het ophangt.

2. Kies de juiste plek om te drogen en houd het raam dicht

Zet het wasrek – als het mogelijk is – op een warme plek, bijvoorbeeld dicht bij een kachel of verwarming, of bij een (dicht) raam waar veel zonlicht doorheen komt. Dit zorgt ervoor dat de stof sneller droog wordt.

Houd in de herfst en winter het raam dicht tijdens het drogen van de was. In deze maanden is het namelijk koud en vochtig – geen goed klimaat voor droge was. In de zomer kan het raam gewoon weer lekker openblijven.

Kortom: zoek voor droge was de warmte en droogte op in huis. Is de was droog? Doe dan het raam of de deur weer open zodat de ruimte kan ventileren.

3. Ventileer de ruimte en gebruik eventueel een luchtontvochtiger

Door de natte was binnen, ontstaat er een hoge luchtvochtigheid in huis. Dat komt doordat wasgoed zo’n twee tot drie liter vocht bevat. Ventileer daarom na afloop de ruimte zodat de vochtige lucht afgevoerd wordt. Dit kunt u doen door een raam of deur open te zetten, of een luchtontvochtiger of vochtvanger aan te schaffen. Dat is belangrijk, want frisse lucht of een luchtontvochtiger voorkomt vochtschade.

4. Hang de was niet te dicht op elkaar en gebruik kledinghangers

Als u snel uw kleding wil drogen, helpt het ook om wat ruimte tussen de kledingstukken te laten op het droogrek. Dat merkt u vooral bij dikkere kledingstukken, zoals spijkerbroeken.

Voor kledingstukken die meer ruimte innemen op het droogrek, zoals jassen, overhemden en truien, is het handig om kledinghangers te gebruiken. Hierdoor droogt de kleding niet alleen sneller maar kreukt het ook minder.

5. Nieuwe wasmachine nodig? Kies er een met speciaal droogprogramma

Is uw wasmachine aan vervanging toe? Dan hebben we nog een tip: er bestaan tegenwoordig modellen met een speciaal programma voor het drogen van kleding. Dat is misschien het overwegen waard, mocht u op zoek zijn naar iets anders.

Bron: Plusonline.nl