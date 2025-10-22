Herfstvakantie: 7 uitstapjes met de kleinkinderen in geval van regen

Je kleinkinderen komen tijdens de vakantie logeren en door het slechte weer weet je niet goed hoe ze bezig te houden? We maakten een lijstje met activiteiten die je met het hele gezin kunt doen, ook als het regent. Plezier gegarandeerd!

Wie zegt dat regen gelijk staat aan verveling? Als het weer het niet toelaat om in de tuin te spelen of in het bos te gaan wandelen, kiezen we voor binnenactiviteiten. Gelukkig is België daar kampioen in! Hieronder vindt je een lijst met enkele activiteiten die je met kinderen kunt doen om een onvergetelijke vakantie te beleven en mooie herinneringen te creëren.

1. Escape Game

Kruip eens in de huid van een detective in een Escape Game. Je zit opgesloten in een kamer en je hebt 60 minuten om een raadsel op te lossen. Er zijn verschillende thematische escaperooms in ons land. Wij hebben “De diefstal van Manneken Pis” uitgetest, waarbij je de schuilplaats van de dief moet vinden om het beroemde beeldje terug te bezorgen aan de stad Brussel. Dat vereist denkwerk, flink wat adrenaline en goede lachspieren!

Meer info: escapehunt.com

2. Recreatiepark

Karting, lasergame, virtual reality, bijlwerpen, minigolf... of zelfs een overdekte speeltuin voor de allerkleinsten. België heeft geen tekort aan indooractiviteiten om te schuilen en plezier te maken als het weer slecht is.

Meer info: indoor karting, Drakkar Rouge, The Vex, Jungle Goolfy

3. Degustatie van chocolade

Duik in de wondere wereld van chocolade in het hart van Brussel! Van cacaoboon tot beroemde Belgische praline: ontdek alle geheimen van dit bruine goud. En ook de kleine lekkerbekken worden niet vergeten: tijdens het bezoek zijn er chocoladeproeverijen voorzien.

Meer info: choco-story-brussel

4. Musea vol illusies

Omgekeerde decors, caleidoscopen, trompe-l’oeils... Bezoek één of beide Brusselse musea die aan optische illusies zijn gewijd. De contra-intuïtieve verschijnselen dagen je hersenen uit, die proberen te ontcijferen wat ze nu juist zien (en daar soms wat tijd voor nodig hebben). Geweldig! Een ongewone plek die zelfs verveelde tieners fascineert en verbaast.

Meer info: illusionbrussels.be, museumofillusions.be.

Lees ook | Zo geef je je kleinkinderen de leesmicrobe door

5. Wetenschappelijke experimenten

Energie, lichaam, natuur, sport, chemie, weersverschijnselen... Ga helemaal op in een reeks wetenschappelijke, natuurkundige, zintuiglijke en verrassende experimenten in het Sparkoh!-centrum, gevestigd in een voormalige kolenmijn in Frameries. Ook Technopolis, het doe-centrum voor wetenschap in Mechelen, is leerrijk voor jong en oud.

Meer info: sparkoh.be, technopolis.be

6. Euro Space Center

Hijs je in een astronautenpak in het themapark over de ruimte in Transinne. Vaardigheidstests, simulatoren, ruimtereizen, een bezoek aan een dorp op Mars... goed voor lichtjaren plezier. Ook lang na dit ongelooflijke en educatieve avontuur over het heelal zal je nog sterretjes zien!

Meer info: eurospacecenter.be

7. Op schattenjacht

Met de gratis app Totemus (her-)ontdek je op een leuke en interactieve manier de rijkdom van het Belgische erfgoed, via een schattenjacht. Trek te voet of met de fiets van de ene toeristische trekpleister naar de andere en los raadsels op om te achterhalen waar de symbolische Totem verborgen ligt. Zo verzamel je als avonturier punten, die je dan kan inwisselen voor cadeautjes.

Meer info: totemus.be