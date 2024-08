Antwerpen viert 80 jaar bevrijding

In het weekend van 7 en 8 september viert Antwerpen 80 jaar bevrijding. Tijdens de Bevrijdingsdagen kan iedereen het feestgedruis van 1944 herbeleven en de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken.

Op 4 september 1944 rollen Britse tanks de stad Antwerpen binnen. De intrede van de geallieerden brengt de bewoners op straat en het feestgedruis barst los. De Duitse bezetter vertrekt helaas niet zonder slag of stoot. V-bommen zorgen in de maanden nadien voor veel leed en verdriet. Maar de bevrijding is onherroepelijk ingezet en gevierd zal er worden.

In het weekend van 7 en 8 september viert Antwerpen 80 jaar bevrijding en staat de stad stil bij al het leed en de opofferingen die hiervoor nodig waren.

Bevrijdingsparade

Op zaterdag 7 september kunnen bewoners en bezoekers de indrukwekkende Bevrijdingsparade bijwonen van 13.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Tijdens de Bevrijdingsparade trekken historische en hedendaagse militaire voertuigen door de stad, vergezeld door figuranten en muziekkapellen.

© Bevrijdingsdagen/Maurice Claes

De parade start voor het KMSKA, doorkruist het zuidelijke deel van de binnenstad en eindigt aan de Scheldekaaien in het Bevrijdingsdorp. De volledige route is te vinden via dit kaartje. De Bevrijdingsparade is dit jaar ook live te volgen op ATV.

Bevrijdingsdorp

In het Bevrijdingsdorp aan de Scheldekaaien kunnen bezoekers heel het weekend lang historische en hedendaagse militaire voertuigen bewonderen. Er liggen ook twee marineschepen aangemeerd ter hoogte van de Cockerillkaai. Daarnaast kunnen jong en oud zich uitleven in een escape room of zich verder laten onderdompelen in de jaren ‘40 met een grime- en kinderkapsalon of tijdens initiaties lindyhop en muziekoptredens. Het Bevrijdingsdorp is zaterdag geopend van 15.30 uur tot 18.30 uur en zondag van 10.00 uur tot 18.30 uur. Wie de militaire voertuigen rustig wil bezichtigen, komt best zondag tussen 10.00 uur en 12.00 uur langs. Tijdens dit prikkelarm bezoekmoment is er beperkte catering en geen animatie.

Bal van de bevrijding

Zaterdagavond kunnen feestvierders zich laten gaan op het Bal van de Bevrijding van 18.00 uur tot 23.30 uur, georganiseerd door district Antwerpen.

© Bevrijdingsdagen/Victoriano Moreno

Het jaarlijkse gratis volksbal vindt dit jaar plaats op de Grote Markt, waar verschillende optredens en Discobar Minerva de muziek en dansstijlen uit de jaren ’40 helemaal terugbrengen. Er zijn ook dansinitiaties, make-up en haarstylisten voor de juiste vintage look en retro food- en dranktrucks.

Herdenking van de slachtoffers

Voor wie meer wil weten over de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog is er zaterdag en zondag een herdenkingswandeling met expo. Bezoekers wandelen dan van het Bevrijdingsdorp aan de Cockerillkaai naar de Orteliuskaai. Onderweg komen ze langs een gratis openluchtexpo die het verhaal brengt van enkele Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De wandeling eindigt aan de Loodswezensite op de Orteliuskaai, waar in de toekomst een Namenmonument komt voor de Antwerpse slachtoffers van WO II. Op zondag 8 september worden de slachtoffers van de oorlog hier ook geëerd tijdens een herdenkingsmoment van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Eyecatchers

In samenwerking met enkele gepassioneerde verzamelaars en buitenlandse overheden kan de 80-jarige herdenking van de Bevrijding weer rekenen op enkele eyecatchers. Zo worden de parade en herdenkingsplechtigheid opgeluisterd door de Grenadier Guards, een beroemde militaire muziekkapel uit het Verenigd Koninkrijk. De Britten zullen ook aanwezig zijn met een mijnenjager, die te bezichtigen is na inschrijving. De Amerikaanse luchtmacht zal voor het Bal van de Bevrijding op zaterdagavond ‘The Ambassadors Jazz Band’ afvaardigen, een top-ensemble dat de traditie van de Glenn Miller Band levend houdt (big-bandster Glenn Miller was zelf een luchtmachtofficier die in december 1944 omkwam bij een vliegtuigongeluk op weg naar bevrijd Frankrijk).

Grenadier Guards, © Bevrijdingsdagen/Maurice Claes

Zowel de Nederlandse als Franse overheid nemen deel aan het Bevrijdingsweekend met enkele historische pantservoertuigen. Zo zal er onder andere een Königstiger te zien zijn: deze indrukwekkende tank werd massaal ingezet tijdens het Ardennenoffensief, de laatste poging van nazi-Duitsland om Antwerpen opnieuw in handen te krijgen. Verder zijn er tal van andere unieke stukken uit privéverzamelingen te bezichtigen, en zal ook de Belgische Defensie met hedendaags materiaal aanwezig zijn.