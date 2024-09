Bloombux: weg met de buxusmot

Op zoek naar een look-a-like van buxus die totaal ongevoelig voor buxusmot of -schimmel? Dan is het nu het moment om Bloombux te planten. Tijdens de wintermaanden kan het wortelgestel zich ondergronds goed ontwikkelen, waardoor de planten nog beter bestand zijn tegen perioden van droogte.

De Bloombux lijkt op een buxus, want het is een compacte tuinplant met smalle, frisgroene blaadjes. Het is echter een bijzondere dwergrhododendron. De botanische naam luidt Rhododendron micranthum ‘Bloombux’. Je kunt ‘m net als de buxus planten als haag of als eyecatcher in de tuin. Ook is de plant zeer geschikt voor toepassing in potten. Naast de volledige ongevoeligheid voor buxusmot en -schimmels is de uitbundige bloei in mei en juni het grote verschil met buxus. De plant zit vol met roze bloemen en die bevatten veel nectar en zijn een walhalla voor vlinders, bijen en hommels.

© Bloombux

Verzorging

Je hebt geen groene vingers nodig voor de ijzersterke dwergrhododendron. De plant houdt van een plekje in de zon of halfschaduw maar stelt geen eisen aan de bodem. Of de grond nu kalkrijk, zanderig of veenachtig is... de Bloombux vindt het allemaal prima! Geef direct na het aanplanten water en in het voorjaar een beetje plantenvoeding. Snoeien is niet nodig, tenzij je de plant in model wilt knippen. Maar zelfs dan hoef je dat maar een keer per jaar te doen want de plant behoudt zijn vorm goed omdat het een trage groeier is. De beste periode om te snoeien, is vlak na de bloei (eind juni).

Bloombux is verkrijgbaar in diverse potmaten vanaf € 4,00 bij onder meer tuincentra en diverse webshops. Kijk voor meer informatie op www.bloombux.de/nl.