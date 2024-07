Dierenpark Zoo Planckendael verwelkomt nakomertje bij de ooievaars

In het Mechelse dierenpark is bij een koppel ooievaars een jong geboren. “Het is uniek dat er zo laat in het seizoen nog eentje uit het ei komt”, meldt Zoo Planckendael. De nieuwkomer brengt het aantal jongen die hier dit jaar geboren werden op 166.

Traditioneel ronden ze in het dierenpark rond deze periode het ringen van de ooievaars af. “Voor dit jaar tellen we 166 jongen, dat is exact hetzelfde cijfers als het record van vorig jaar”, aldus een verzorger. Bijzonder, want door de regen in het voorjaar stierven er ook heel wat kuikens. “Verschillende koppels bleven dus met een leeg nest achter.”

Een van de vogels heeft na het verliezen van haar jong toch nog nieuwe eieren gelegd. Daar zou nu een gezond kuiken uit zijn gekomen. “Een zeer interessant voorval, aangezien alle andere kuikens al weken oud zijn”, aldus nog de verzorger. Het jong moet tien weken doorbrengen in het nest bij zijn ouders en nadien nog eens zes weken in de buurt rondcirkelen. Rond die periode zullen de andere ooievaarsjongen al in het zuiden zitten.

Het ringen van de ooievaars

Het is een traditie waar het park elk jaar naar uitkijkt: het ringen van de ooievaarsjongen. Met een hoogtewerker gaan de experts van ZOO Planckendael van boom tot boom op bezoek bij de ooievaarsnesten om de jongen te ringen. Zo kan het dierenpark belangrijke informatie verzamelen over hun trek, voortplanting en gedrag.

© ZOO Planckendael/Jonas Verhulst

“De timing van de ringronde is cruciaal. Als de jongen te groot zijn, dan vliegen ze al weg. Zijn ze te klein, dan past hun ring nog niet en kunnen ze hem verliezen. Zijn ze precies oud genoeg, dan krijgen ze twee ringen, terwijl ze zich doodstil houden. Hun ouders houden het nest van op een afstandje in de gaten en komen meteen weer polshoogte nemen achteraf”, weet Olivier.

Record aantal nesten

Verder klokte het dierenpark af op 71 nesten, tien meer dan vorig jaar. Het is al sinds 1990 dat de vogels neerstrijken rond Mechelen. “Elk jaar strijkt de steeds groter wordende groep in ZOO Planckendael weer neer en ondertussen is het de grootste kolonie van ons land met 376 vogels waarvan 210 volwassenen en 166 jongen”, licht woordvoerster Amanda Wielemans toe. Vanaf augustus trekken de meeste naar warmere oorden in het zuiden van Spanje of naar West-Afrika.