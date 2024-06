Dubbel zoveel Belgen gaan met de trein op reis deze zomer

Eind deze week start de grote uittocht van de Belgen naar hun favoriete vakantiebestemming. Wat opvalt, is dat steeds meer vakantiegangers bewust kiezen voor een andere manier van reizen. Zo sporen dubbel zoveel Belgen deze zomer met de trein naar hun vakantiebestemming in vergelijking met vorig jaar (+131%). Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR), die meer dan 600 reisbedrijven in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt.

De georganiseerde reizen gaan de laatste maanden erg vlot over de toonbank bij de reisagenten. De reisbureaus boekten dit jaar al 7% meer omzet dan in 2023, een jaar waarin de reisbureaus ook al recordcijfers noteerden. Opvallende trend in de boekingscijfers dit jaar: de trein wint aan populariteit. Voor de zomermaanden juli en augustus verkochten de reisagenten nu al dubbel zoveel treinreizen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (+131%). Ook als we kijken naar de volledige eerste jaarhelft, ligt het aantal verkochte treinreizen beduidend hoger dan in de eerste zes maanden van 2023 (+25%) en 2022 (+44%).

“We zien al enkele jaren dat vakantiegangers meer met duurzaamheid bezig zijn en ook met reisbeleving: genieten van het gevoel van ‘onderweg zijn’. De reis naar de vakantiebestemming lijkt minstens even belangrijk te worden als de eindbestemming. Met de trein kan je zorgeloos in etappes reizen en tussenstops maken voor een rustige culturele uitstap of een fijn etentje in een stad die je al eens wilde bezoeken maar waar je geen dagen lang wil verblijven. Ook het aanbod is in die toegenomen vraag naar duurzaamheid en reisbeleving gevolgd: er zijn nu meer hogesnelheidstreinen, meer verbindingen tussen steden en ook meer nachttreinen naar verschillende populaire bestemmingen in Europa. Bovendien zijn er ook meer gespecialiseerde aanbieders van treinreizen bijgekomen in Vlaanderen”, zegt Koen van den Bosch, Gedelegeerd Bestuurder van de VVR

Portugal is in opmars vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding van de verblijven en het feit dat sommige streken in het binnenland voor veel Vlamingen nog onontdekt zijn. Koen van den Bosch

Autovakanties blijven populair

Hoewel het spoor deze zomer aan populariteit wint, is de autovakantie nog lang niet afgeschreven. Tijdens de zomermaanden blijven de autovakanties stabiel (+1%). Hoewel steeds meer Belgen overschakelen naar een elektrische of hybride wagen, lijkt dit dus weinig invloed te hebben op hun vakantiekeuze. In populaire vakantie- en doorreislanden zoals Frankrijk en Duitsland is dezer dagen voldoende aanbod aan (snel)laadpalen langs de snelwegen om laadstress te vermijden.

Wat de vliegvakanties betreft: die zijn dit jaar even populair als vorig jaar, toen een recordaantal vliegreizen werden verkocht. Cruises zijn dan weer duidelijk meer in trek dan vorige zomer: een vijfde meer Vlamingen kiest in juli en augustus voor een luxevakantie op zee. Ondanks dat cruises vaak als milieubelastend worden gezien, zetten ook steeds meer rederijen in op duurzaamheid. Ze varen met minder vervuilende schepen en bieden treinreizen aan voor reizigers om naar het vertrekpunt te sporen.

Spanje meest populaire bestemming

Zon, zon en zon domineren deze zomer de top 5 van de populairste vakantiebestemmingen. Spanje staat afgetekend op nummer één en tekent een stijging van 7% op ten opzichte van vorige zomer. Vier andere traditionele bestemmingen vervolledigen de top 5: Turkije, Griekenland, Frankrijk en Italië. Portugal is het sterkste in opmars voor een zomervakantie: +10%. Reizen in eigen land zijn door het tegenvallende weer van de voorbije weken en maanden dan weer beduidend minder in trek deze zomer (-17%).