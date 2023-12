Factor, kant-en-klaarmaaltijden van HelloFresh getest

Wat als je HelloFresh niet meer zou hoeven klaarmaken, maar enkel opwarmen? Met dat idee kwam Factor tot stand, waarbij je kant- en klare, verse maaltijden aan huis krijgt bezorgd. Doordat ze werden samengesteld en bereid door diëtisten en chefs laten ze het beste verhopen. Wij deden de test.

Het concept achter deze ready to eat is supersimpel en bedoeld voor wie ’s avonds geen tijd of zin meer heeft om hongerig in de potten te roeren en een maaltijd bij elkaar te koken. Factor belooft daarop in te spelen door met verse – niet ingevroren – ingrediënten zoals volkoren granen, hoogwaardige eiwitten originele en gezonde gerechten te bereiden.

Online of via de app kan je wekelijks kiezen uit zo’n 12 maaltijden die zijn ingedeeld volgens menuvoorkeuren. Zo is er de Chef’s choice waarbij je een erg gevarieerd menu krijgt, de vegetarische optie, keto waarbij de maaltijden minder dan 15 gram koolhydraten bevatten en tenslotte kan je pescotarisch smullen. Dat laatste zijn vegetarische gerechten aangevuld met vis, schaal-of schelpdieren. Je moet zo’n menuvoorkeur instellen maar bij het bestellen kan je wel makkelijk ook gerechten uit de andere opties toevoegen.

Geslaagde combinaties

Als omnivoren gingen wij voor de Chef’s choice en wisselden we klassiekers zoals kip in mosterdsaus af met specialere alternatieven zoals Mexicaanse stijl maïscake met zoete aardappel, bonen en korianderroomsaus en een zwarte bonenbowl in enchiladasaus. Alle gerechten werden door onze proevers lekker bevonden, soms iets te sterk gekruid maar de smaakverhoudingen waren prima. Dit scoort een stuk beter qua smaakcombinaties en bereidingen dan de doorsnee kant-en-klaar uit de supermarkt.

Ook de korte opwarmtijden voor magnetron of oven die werden aangegeven op de verpakking, waren correct. Alle maaltijden werden verpakt in geïsoleerde dozen die je makkelijk kan stapelen in de koelkast. Wij waren geen fan om ook uit de ‘dozen’ te eten, maar schepten nadien alles over op een bord.

Dat de sausjes telkens in aparte potjes werden meegeleverd is een plus. Op die manier ‘zwemt’ het gerecht niet onnodig en kan iedereen individueel doseren hoeveel je ervan wil toevoegen. Een ander pluspunt zijn de voedingswaarden die per portie duidelijk zijn aangegeven wat het makkelijk maakt voor wie zijn calorie-inname wil opvolgen. Alleen jammer van de toevoegingen. Zo ontdekten we in de ingrediëntenlijst ook kleurstoffen en conserveermiddelen wat ons voor een verse en beperkt houdbare maaltijd tegenviel.

Portiegrootte

De hoeveelheden vlees, vis en groenten pasten weliswaar binnen de aanbevolen dagelijkse waarden maar voor gemiddelde en grotere eters is deze portiegrootte wat teleurstellend. Net als bij HelloFresh is de hoeveelheid vlees en vis eerder beperkt, maar bij deze kant-en-klare variant waren ook de nochtans voortreffelijk bereide groenten gerantsoeneerd. Wie ’s avonds met stevige trek aan tafel schuift, kan zijn honger hier niet helemaal mee stillen. Wij kookten er alvast nog een extra portie groenten bij, wat eigenlijk niet de bedoeling mag zijn.

Abonnement en prijs

Om Factor te bestellen ben je verplicht om in een abonnementsformule te stappen waardoor je automatisch wekelijks een nieuwe box maaltijden aan huis krijgt. Handig voor wie er elke week voor gaat, maar een behoorlijke stress’factor’ wanneer het beheren van je maaltijdboxen ergens onderaan de stapel van je to do lijst bengelt waardoor je nogal eens ‘verrast’ wordt door onverwachte leveringen en betalingen. Wij maakten het meermaals mee met HelloFresh. Gewoon bestellen wanneer je zin hebt, vinden wij een stuk handiger.

De prijs varieert naargelang het aantal dat je bestelt, minimum 4 tot maximaal 14 per week. Reken voor 4 maaltijden op 51, 95 euro, inclusief 5,99 euro bezorgkosten. Voor 14 maaltijden is dat 129, 05 euro.

Voordelen?

– Smaakvolle en originele maaltijden die je thuis op een doordeweekse avond niet in elkaar flanst zoals ratatouille met courgette en paprika en mascarpone pollenta of een quinoabowl met zoete aardappel, groenten en pindasaus

– Snel klaar en handig verpakt

– Aparte sausjes

Nadelen?

– De porties zijn voor grote eters aan de karige kant. Zeker de hoeveelheid groenten mag voor ons uitgebreider.

– De verplichte abonnementsformule. Jammer dat je niet kan kiezen voor losse bestellingen.

– Meer variatie: tot nu toe kan je wekelijks kiezen uit 12 wisselende maaltijden die regelmatig variëren. Dat aanbod zou best wat ruimer mogen.

www.factormeals.be