Kalkoen met kerst: enkele moderne recepten

Een kerst zonder kalkoen is als een café zonder bier. Een zin die niet zou misstaan in een lied van Bobbejaan Schoepen. Maar daarom hoef je je nog niet aan het oerrecept van de gevulde kalkoen te houden. Plus Magazine geeft met enkele moderne recepten een verfrissende blik op kalkoen met kerst.
Kalkoenrollade met romatomaten en kruiden
Ingrediënten voor 6 personen:
- 1 kg kalkoenborst
- zout
- peper
- 500 g spinazie
- een handvol basilicum
- platte peterselie
- 6 takjes tijm + wat extra voor de afwerking
- 2 teentjes look
- 2 sneden oudbakken wit brood
- 200 g verse kaas
- 30 g geraspte parmezaan
- 1 kg romatomaten
- 2 el olijfolie.
De bereiding:
- Warm de oven voor op 180°C.
- Rol het vlees open, maak het wat platter, kruid met peper en zout.
- Was de spinazie. Laat twee minuten smelten in een pan. Laat uitlekken, pers het vocht uit en hak grof.
- Was de kruiden, dep droog, verwijder de steeltjes. Pel de look en hak fijn. Snij de korst van het brood. Meng het kruim met de look, de kruiden en de spinazie tot een fijne massa. Meng er de verse kaas en de parmezaan door.
- Leg de romatomaten in kokend water, pel ze, snij ze in vier en verwijder de zaadjes. Verdeel de tomaten over het vlees. Smeer het kruidenmengsel uit over de kalkoen, rol op en bind samen met keukentouw.
- Verwarm olie in een pan. Bak de rollade aan alle kanten bruin. Zet een uur in de oven. Besproei af en toe met water.
- Snij de rollade in sneetjes, werk af met de rest van de tijm en dien op.
Kalkoen met kumquat-pistache-broccolini vulling
Ingrediënten voor 6 personen:
- 250 g broodkruim
- 5 el koolzaadolie
- 2 sjalotten
- 150 ml melk
- zout
- peper
- 1 mespunt kurkuma
- 12 kumquats
- 80 g gepelde pistachenoten
- 1 el tijm
- 2 eieren
- 1 kalkoen van 3 kg
- 100 g vloeibare boter
- 1 kl paprikapoeder
- 500 g broccolini
- 1 el citroensap.
De bereiding:
- Haal de korst van het brood, snij het kruim in blokjes. Warm 2 eetlepels olie in een pan en bak er de broodblokjes in tot ze krokant zijn.
- Pel de sjalotten, hak fijn en fruit in 1 el olie. Voeg het brood, melk, zout, peper en kurkuma toe, en meng.
- Was de kumquats, snij ze klein. Hak de pistachenoten. Hou 2 el apart voor de afwerking. Voeg de kumquats, pistache, tijm en de eieren bij het brood en meng tot een farce.
- Warm de oven voor op 180°C.
- Kruid de kalkoen binnen en buiten met peper en zout. Vul hem met de farce, bind samen met keukendraad en leg op de ovenrooster. Meng boter, paprikapoeder, zout en peper. Smeer er de kalkoen mee in. Zet in de oven. Doe wat water in de druippan. Laat twee uur bakken. Lepel er geregeld de boter overheen.
- Maak de broccolini schoon. Leg deze op een ovenplaat. Giet er citroensap en olie over. Breng op smaak met peper en zout. Zet bij in de oven 20 minuten voor de kalkoen klaar is.
- Leg de kalkoen op een schotel en verdeel er de groenten rond. Strooi er de rest van de pistachenoten over en dien op.
Kalkoengebraad met pruimenfarce
Ingrediënten voor 6 personen:
- 1 ui
- 600 g kalkoenfilet klaar om op te rollen
- 200 g farce
- 15 ontpitte gedroogde pruimen
- 2 el druivenpitolie
- 20 g boter
- 15 cl droge witte wijn
- 3 takjes tijm
- zout
- peper
De bereiding:
- Pel de ui en hak fijn. Leg de kalkoenfilet open op keukenfolie. Rits de tijmblaadjes van de takjes.
- Meng de farce van de slager met de gesnipperde ui, tijm, peper en zout.
- Breng een strook farce aan in het midden van de kalkoenfilet. Leg er de pruimen bij. Bind de kalkoenfilet samen tot een gebraad.
- Warm de olie en de boter in een pan. Bak het gebraad aan alle kanten bruin. Zet opzij.
- Deglaceer het aanbaksel met de witte wijn. Leg het gebraad terug in de pan, breng op smaak met peper en zout.
- Laat nog 50 minuten bakken op een zacht vuur.
Knolseldercappuccino met kalkoenreepjes
Ingrediënten voor 6 personen:
- 300 g knolselder
- 2 kleine aardappelen
- wit van een kleine prei
- 40 cl melk
- zout
- peper
- muskaatnoot
- 2 el olijfolie
- 150 g kalkoenreepjes
- 10 cl vloeibare room
De bereiding:
- Schil de knolselder en de aardappelen en snij in stukjes. Snij het preiwit fijn. Doe alles in een kookpot, voeg de melk, peper, zout en een paar snuifjes muskaatnoot toe.
- Breng aan de kook en laat 20 minuten koken tot de groenten zacht zijn.
- Warm intussen de olie in een pan, voeg de kalkoenreepjes toe en laat enkele minuten bakken op een middelmatig vuur. Breng op smaak met peper en zout.
- Wanneer de groenten klaar zijn, laat ze uitlekken en vang het melkkookvocht op. Mix de groenten en de room in de blender tot een romige velouté. Proef of het mengsel voldoende gekruid is.
- Giet de velouté in glaasjes. Doe er de kalkoenreepjes bij. Bewerk het melkkookvocht met de staafmixer tot je een emulsie bekomt. Verdeel over de glaasjes en dien meteen op.