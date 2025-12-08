Kalkoen met kerst: enkele moderne recepten

Een kerst zonder kalkoen is als een café zonder bier. Een zin die niet zou misstaan in een lied van Bobbejaan Schoepen. Maar daarom hoef je je nog niet aan het oerrecept van de gevulde kalkoen te houden. Plus Magazine geeft met enkele moderne recepten een verfrissende blik op kalkoen met kerst.

Kalkoenrollade met romatomaten en kruiden

© FOTO’S ISOPIX

Ingrediënten voor 6 personen:

1 kg kalkoenborst

zout

peper

500 g spinazie

een handvol basilicum

platte peterselie

6 takjes tijm + wat extra voor de afwerking

2 teentjes look

2 sneden oudbakken wit brood

200 g verse kaas

30 g geraspte parmezaan

1 kg romatomaten

2 el olijfolie.

De bereiding:

Warm de oven voor op 180°C. Rol het vlees open, maak het wat platter, kruid met peper en zout. Was de spinazie. Laat twee minuten smelten in een pan. Laat uitlekken, pers het vocht uit en hak grof. Was de kruiden, dep droog, verwijder de steeltjes. Pel de look en hak fijn. Snij de korst van het brood. Meng het kruim met de look, de kruiden en de spinazie tot een fijne massa. Meng er de verse kaas en de parmezaan door. Leg de romatomaten in kokend water, pel ze, snij ze in vier en verwijder de zaadjes. Verdeel de tomaten over het vlees. Smeer het kruidenmengsel uit over de kalkoen, rol op en bind samen met keukentouw. Verwarm olie in een pan. Bak de rollade aan alle kanten bruin. Zet een uur in de oven. Besproei af en toe met water. Snij de rollade in sneetjes, werk af met de rest van de tijm en dien op.

Kalkoen met kumquat-pistache-broccolini vulling

© FOTO’S ISOPIX

Ingrediënten voor 6 personen:

250 g broodkruim

5 el koolzaadolie

2 sjalotten

150 ml melk

zout

peper

1 mespunt kurkuma

12 kumquats

80 g gepelde pistachenoten

1 el tijm

2 eieren

1 kalkoen van 3 kg

100 g vloeibare boter

1 kl paprikapoeder

500 g broccolini

1 el citroensap.

De bereiding:

Haal de korst van het brood, snij het kruim in blokjes. Warm 2 eetlepels olie in een pan en bak er de broodblokjes in tot ze krokant zijn. Pel de sjalotten, hak fijn en fruit in 1 el olie. Voeg het brood, melk, zout, peper en kurkuma toe, en meng. Was de kumquats, snij ze klein. Hak de pistachenoten. Hou 2 el apart voor de afwerking. Voeg de kumquats, pistache, tijm en de eieren bij het brood en meng tot een farce. Warm de oven voor op 180°C. Kruid de kalkoen binnen en buiten met peper en zout. Vul hem met de farce, bind samen met keukendraad en leg op de ovenrooster. Meng boter, paprikapoeder, zout en peper. Smeer er de kalkoen mee in. Zet in de oven. Doe wat water in de druippan. Laat twee uur bakken. Lepel er geregeld de boter overheen. Maak de broccolini schoon. Leg deze op een ovenplaat. Giet er citroensap en olie over. Breng op smaak met peper en zout. Zet bij in de oven 20 minuten voor de kalkoen klaar is. Leg de kalkoen op een schotel en verdeel er de groenten rond. Strooi er de rest van de pistachenoten over en dien op.

Lees ook | Tartiflette: ultiem comfort food van Philippe Etchebest

Kalkoengebraad met pruimenfarce

© FOTO’S ISOPIX

Ingrediënten voor 6 personen:

1 ui

600 g kalkoenfilet klaar om op te rollen

200 g farce

15 ontpitte gedroogde pruimen

2 el druivenpitolie

20 g boter

15 cl droge witte wijn

3 takjes tijm

zout

peper

De bereiding:

Pel de ui en hak fijn. Leg de kalkoenfilet open op keukenfolie. Rits de tijmblaadjes van de takjes. Meng de farce van de slager met de gesnipperde ui, tijm, peper en zout. Breng een strook farce aan in het midden van de kalkoenfilet. Leg er de pruimen bij. Bind de kalkoenfilet samen tot een gebraad. Warm de olie en de boter in een pan. Bak het gebraad aan alle kanten bruin. Zet opzij. Deglaceer het aanbaksel met de witte wijn. Leg het gebraad terug in de pan, breng op smaak met peper en zout. Laat nog 50 minuten bakken op een zacht vuur.

Knolseldercappuccino met kalkoenreepjes

© FOTO’S ISOPIX

Ingrediënten voor 6 personen:

300 g knolselder

2 kleine aardappelen

wit van een kleine prei

40 cl melk

zout

peper

muskaatnoot

2 el olijfolie

150 g kalkoenreepjes

10 cl vloeibare room

Lees ook | 3 lekkere recepten voor de winter

De bereiding: