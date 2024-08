Maak jacht op slakken

Het is zonder twijfel de trend dit jaar: de aanwezigheid van massa’s allesverslindende slakken in onze tuin. Hoe kunnen we hun impact beperken?

Slecht nieuws om te beginnen: er bestaat geen enkele onfeilbare manier om je te ontdoen van slakken en naaktslakken. Je kan wel meerdere methodes combineren om hun wildgroei tegen te gaan. Om te beginnen kan je ze ’s morgens vroeg of ’s avonds laat gewoon met de hand wegnemen. Om hen niet overal verspreid in de tuin te moeten zoeken, is het een slim idee om schuilnestjes te maken waarin de slakken zich graag verzamelen. Platte stenen, planken of dakpannen die je gewoon op de aarde legt. Of schillen van pompelmoes met de buitenkant naar boven: slakken zijn dol op de geur. Ook een schaal met bier is een onweerstaanbaar – en dodelijk – lokmiddel. Al moet je hiermee wel opletten want de geur kan alle slakken uit de omgeving lokken. Plaats deze val dus buiten de moestuin of buiten het tuinperk met veel slakken. Slakken hebben ook best veel natuurlijke vijanden zoals egels, padden, loopkevers en eksters, maar het is niet altijd gemakkelijk ze aan te trekken. Heb je evenwel plaats voor een klein neerhof, dan kan een Indische loopeend een geweldige bondgenoot worden want hij jaagt onvermoeibaar op slakken.



Met chemische bestrijdingsmiddelen moet je heel voorzichtig omspringen. Gebruik zeker geen middelen op basis van metaldehyde wegens giftig voor huisdieren en tal van nuttige insecten. Ga liever voor korrels op basis van ijzerfosfaat . Een andere efficiënte methode is de slakken besproeien met draadwormen, die van nature als parasieten op slakken leven. Dat kan met in water oplosbaar poeder en een gieter. Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes zoals as, koffiegruis of gebroken eierschelpen geven helaas vaak een zeer wisselvallig resultaat. ●

Met dank aan Jean-Luc Wanzoul, leerkracht aan het Technisch Landbouwinstituut van Gembloers.