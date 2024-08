Nieuwe fietsroutes met stopplaatsen om van streekproducten te genieten

Het provinciebedrijf Westtoer presenteert een nieuwe pocketgids met 180 unieke West-Vlaamse cafés. Het initiatief maakt deel uit van het gastronomisch thema ‘Het Lekkere Westen’.Met 11 nieuwe fietsroutes langs streekproducenten en cafés als lekkere stopplaatsen combineert Westtoer de gastronomische troeven met recreatie.

“West-Vlaanderen blijft dé gastronomische topprovincie. Het Lekkere Westen brengt de culinaire troeven samen van de vier regio’s en Brugge. Ook cafés vertellen een uniek verhaal dat een meerwaarde biedt aan het toeristische imago van onze provincie. De aandacht voor de cafés kadert in de belangstelling van hedendaagse vakantiegangers voor beleving en authenticiteit”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Lokaal en duurzaam: van streekbieren tot versnaperingen

Naar analogie van met de 205 Lekkere Westen-chefs in West-Vlaanderen besteden de geselecteerde cafés aandacht aan lokale en duurzame aspecten. West-Vlaanderen telt een sterk mix van volkscafés, biercafés, muziekcafés, koerscafés of cafés met een bijzonder interieur. ‘Lokaal’ is een belangrijke trend op de menukaart: streekbieren, West-Vlaamse wijn, lokale fruitsappen, ambachtelijke koffie en lokale versnaperingen worden door een brede publiek erg geapprecieerd.

11 fietsroutes

Verspreid over de hele provincie heeft Westtoer in samenwerking met Inagro 11 fietsroutes samengesteld met duurzaam toerisme en recreatie als belangrijke thema’s. De routes gidsen de fietsers langs boerderijen, lokale producenten en andere ondernemers in de ‘korte keten’. Ook een hele reeks unieke cafés die streekbieren en streekproducten aanbieden, zijn interessante stopplaatsen langs de routes.

‘Fietsen naar Morgen’ is een samenwerking tussen Westtoer en Inagro, gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het project heeft de ambitie om de samenwerking tussen lokale ondernemers en landbouwers te stimuleren. Het project biedt ook ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en belevingen.

“Landbouweducatie van zowel kinderen als volwassenen is belangrijk omdat de burger niet meer vertrouwd is met de hedendaagse land- en tuinbouw. Door de fietser in contact te brengen met het lokaal lekkers op de route en hen te informeren over de aanwezige land- en tuinbouw dragen we op een heel laagdrempelige manier bij aan het verbeteren van de imago van de sector. Daarnaast heeft dit ook een positief effect op de streekidentiteit”, aldus Bart Naeyaert, gedeputeerde voor landbouw.