Rustig ademen in de Orne

De Orne bewijst dat er ook dicht bij huis nog veel moois te ontdekken valt. Welkom in een groen Normandië met vrolijke tuinen, charmante dorpjes en tal van verrassingen.

Het is maar vijf uur rijden vanuit België, maar toch kom je in een compleet andere omgeving terecht. Naarmate je de bestemming nadert, worden de wegen snel minder druk, bijna verlaten. Je voelt hier goed dat het landschap door de eeuwen heen amper is veranderd, met bossen alom. Ja, in de Orne kan je nog diep ademhalen.

Kuurstop

Kom je vanuit het noorden, dan kan je al meteen de natuur induiken in het zogenaamde ‘Suisse normande’. Verwacht hier geen besneeuwde bergtoppen, maar eerder een berg- en rotsachtig landschap, zoals dat van Roche d’Oëtre, op 400 m boven de zeespiegel. Een wandeling van rots tot rots over deze bergkammen levert adembenemende zichten op!

Je kan ook nog verder doorsteken naar de kloven van de Rouvre, een zijrivier van de Orne die beneden kronkelt.Bos en water vind je ook verder naar het zuiden, bij Bagnoles-de-l’Orne. Dit is een ideaal kuuroord, omringd door het immense forêt des Andaines (meer dan 7.000 hectare), dat uitloopt tot in het hart van de stad. De wandel- en fietspaden vetrekken op slechts enkele meters van het kuuroord. Bagnoles heeft ook een prachtige belle époquewijk uit het begin van de 20ste eeuw. Ze kwam tot stand onder impuls van voormalig minister Albert Christophle, met mooie villa’s in vakwerk, houten terrassen, klokkentorens ...en een geweldige art-decokerk met glasramen rond het thema water!

Het kuuroord was populair bij de groten der aarde, met in zijn glorietijd niet minder dan drie casino’s rond het meer. Vandaag komen bezoekers nog steeds naar Bagnoles voor de zuivere lucht, de gerenommeerde restaurants en natuurlijk het thermale bronwater, dat door de remineraliserende en versterkende werking garant staat voor een verkwikkend en rustgevend verblijf.

Dan trekken we verder naar de Perche, met een halte bij het kasteel van Carrouges, dat met zijn roze bakstenen zijn middeleeuwse uiterlijk heeft behouden. Het werd zeven eeuwen lang door dezelfde familie bewoond en het meubilair, waaronder enkele renaissancestukken, is bewaard gebleven. Klein Versailles is een ontvangstkamer van een zeldzame finesse: een ontwerp van Maurice Gabriel, wiens nazaten ook voor Lodewijk XIV werkten. Het werd in zijn pracht van weleer hersteld en opende onlangs voor het publiek.Zoals elke lente is het Normandische landschap bedekt met een zacht wit kleed. De bloeiende appelbomen herinneren eraan dat cider hier een vooraanstaand aperitief is. Alle producenten in de streek van Perche werken biologisch en ze wisten een AOP-erkenning te verkrijgen voor hun Cidre du Perche. De traditionele productiemethode levert brut en demi-sec ciders op met fruitige toetsen en een mooi evenwicht tussen zoet, bitter en zuur.

Haute couture kaarsen

Zaterdagochtend is marktdag in Mortagne-au-Perche. Binnen de vestingmuren toont het stadje graag zijn schatten. En dan vooral de bloedworst, die elk jaar tijdens een groot festival in de kijker wordt gezet. Jean-Philippe Cunha van Le Roi du Boudin probeert regelmatig nieuwe recepten uit, zoals op basis van bier van een plaatselijke brouwerij (brasserie-des-pionniers.com). Zijn gerookte boudin is ook heerlijk bij het aperitief.Onze gids Adèle is gepassioneerd door haar stad en vertelt graag dat je Mortagne niet alleen kunt verkennen met een wandeling doorheen de smalle straatjes, maar ook via de zolders of de kelders, die onderling met elkaar verbonden zijn. Onze rondleiding door deze middeleeuwse stad lijkt wel op een schattenjacht: overal stoten we op kleine juweeltjes, mooie privéwoningen en bijzondere ambachten.

Trudon is de oudste kaarsenmaker ter wereld en meester-kaarsenmaker van de koningen van Frankrijk. Het huis produceert nog steeds haute couture kaarsen. Adèle vertelt dat haar grootmoeder er nog heeft gewerkt, net als vele andere vrouwen uit de streek.

Mortagne telt ook enkele semi-geheime plekjes die je niet zo makkelijk vindt, zoals de Saint-André crypte en de zadentuin van Carrière Frères ernaast. Of op een steenworp daarvan het klooster en de kapel van Saint-François, die vrijwel onveranderd zijn gebleven sinds de 16de eeuw. De veelkleurige versieringen zijn van een sublieme finesse en trokken de aandacht van Stéphane Bern, die via zijn stichting een renovatie gaat financieren. Een paar kilometer van Mortagne ligt Bellême, een ander middeleeuws juweeltje aan de rand van het bos. Dit charmante en levendige stadje is een natuurlijke trekpleister voor brocantehandelaren, kunstenaars en ambachtslieden, die zich binnen de stadspoorten hebben gevestigd. Een beetje geluk vinden, dat blijkt helemaal niet zo moeilijk in de Orne …