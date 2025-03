STOMP: ritme en dans met alledaagse objecten

De percussiegroep STOMP slaat vanaf donderdag 20 tot en met zondag 23 maart op alles wat los en vast zit in het Koninklijk Circus van Brussel. Het resultaat is een aanstekelijke voorstelling vol ritme, dans en humor.

STOMP staat al van bij haar debuut in 1991 bekend om haar originele gebruik van alledaagse voorwerpen. Een vuilnisbak, luciferdoosjes, bezems, wasbakken … veranderen in de handen van de dansers en muzikanten in ritmische instrumenten. Dat is, bijna 35 jaar later, nog steeds de basis van het spektakel. “Al zal wie de show al eens bijgewoond heeft toch een andere voorstelling zien. De basis is dezelfde gebleven, maar er zijn over de jaren heen frisse choreografieën en ritmes bijgekomen. De show evolueert voortdurend”, zegt Phil Batchelor. Hij drumt al sinds 2007 bij STOMP en is ook de rehearsal director. “We treden overal ter wereld op. En elke stad, elke cultuur heeft haar eigen muzikaliteit. Het is iets dat ons als dansers en muzikanten opvalt. Denk maar aan het biepsignaal aan een oversteekplaats voor voetgangers, dat klinkt overal anders. Zulke kleine details verwerken we graag in de show.”

De STOMP succesformule

De groep werd opgericht door acht muzikanten uit Brighton, onder leiding van Luke Creswell en Steve McNicholas. Het begon in kleine zaaltjes, maar al snel lonkten de grote concertzalen. In die (bijna) 35 jaar heeft STOMP verschillende prijzen in de wacht gesleept, de performers doken op in reclameclips van o.a. Coca Cola en Heineken en de show speelde 25 jaar in het Orpheum Theatre in New York. Maar een van de hoogtepunten is wellicht de slotceremonie van de Olympische Spelen van Londen in 2012. “Iedereen heeft een gevoel voor ritme, of het nu slecht of goed is. Net zoals iedereen een hartslag heeft. Iedereen begrijpt wat we doen, wat we willen overbrengen. In onze shows wordt ook niet gesproken. Onze taal is ritme en dat maakt het heel erg universeel. Of we nu in Brussel spelen, of in Japan, of je zes jaar bent of een grootouder, we kunnen met iedereen dezelfde conversatie hebben, dankzij dat ritme”, besluit Phil Batchelor.

Extra voorstellingen in 2026

Er zijn nog tickets voor de voorstellingen op 20, 21, 22 en 23 maart in het Koninklijk Circus in Brussel.

Kan je er nu niet bij zijn? Niet getreurd, STOMP komt terug naar Vlaanderen van 5 tot 8 maart 2026 in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets voor de show van volgend jaar zijn vanaf vrijdag 21/3 te koop via stagemagic.be.