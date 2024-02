Streetfood op z’n best: de 7 lekkerste straatgerechten van Istanbul

Foodies zijn het hier zeker over eens: op de lijst met gastronomische topbestemmingen hoort het Turkse Istanbul meer dan thuis. Je schuift er zo aan tafel bij prestigieuze sterrenrestaurants en charmante eethuizen. Maar een culinaire scène die je absoluut moet ontdekken is die van de streetfood.

Zowel in de bruisende buurten van Ístanbul als langs de kust kan je verrukkelijke straatgerechten proeven. Welke zeven specialiteiten je zeker moet uitproberen? Die lijsten we hieronder voor je op. Maar wees gewaarschuwd: zelfs op het scherm doen ze je het water in de mond lopen.

1. Simit

Schotelt je hotel een westers ontbijtbuffet voor? Laat dat dan links liggen en trek de straat op voor een portie simit.

Simit © G.F.

Dit typisch Turkse ontbijt is misschien wel het bekendste streetfoodgerecht van het land. Het bestaat uit een ringvormig brood, bedekt met sesamzaadjes en soms belegd met een smeuïge plak kaas. Je zet je tanden eerst in de knapperige korst en geniet daarna van de malse binnenkant. Welk drankje het best bij je simit past? Een kop Turkse thee of een glas ayran, wat een frisse yoghurtdrank is.

2. Döner

Döner zie je niet alleen in Istanbul opduiken, maar ook hier bij ons. Het woord döner verwijst naar de bereidingswijze van het vlees. Dat wordt namelijk op een verticale, roterende spies gegaard en daarna in smalle reepjes versneden.

Döner © G.F.

Op straat draperen de Turkse eetkraampjes het gekruide lams-, runds- of kippenvlees op een dun stuk platbrood. Of ze verwerken het in een wrap, samen met wat sla, tomaten en saus. Ook op restaurant serveren veel Turkse chefs döner. Al doen ze dat op gastronomische wijze: gekarameliseerd bovenop een bedje van rijst.

3. Kokoreç

Hét gerecht waarop de Turkse locals helemaal dol zijn? Dat is kokoreç. De maaltijd bestaat uit gekuiste ingewanden van een schaap. Die worden op het vuur gegrild, waarna de chef ze besprenkelt met zwarte peper, chilivlokken, tijm en zout. Je eet het orgaanvlees meestal tussen een broodje of in een wrap. Al dan niet samen met gepelde of gekookte tomaten en stukken paprika.

Kokoreç © G.F.

Toegegeven: het lijkt een gerecht voor culinaire durvers … maar eens je het hebt geproefd, zijn je smaakpapillen meteen overtuigd.

4. Midye dolma

De kustlijn van Türkiye is maar liefst 8.000 kilometer lang. Vis en schaaldieren belanden er dan ook regelmatig op het menu. Zo zijn de Turken – net als de Belgen – dol op verse mosselen. En die bereiden de kraampjes op straat op een wel erg smakelijke manier.

Midye dolma © Shutterstock

Ze combineren de mosselen met rijst, ui, zout en kruiden. En persen een verse citroen over het bord uit. Net zoals hier, blijven de mosselen in hun schelp. Je eet dit gerecht dus het best met je handen. Fingerfood in z’n letterlijke betekenis dus.

5. Geroosterde kastanjes

Zodra de winter zijn intrede doet, schotelen talloze kraampjes je geroosterde kastanjes voor. Zeker in Istanbul vind je deze hartverwarmende snack op bijna elke hoek van de straat. De verkopers verzamelen je gepofte kastanjes in een handig, papieren meeneemzakje. Intussen warm jij je handen op aan het vuur.

6. Balik-ekmek

Streetfood kan best gezond zijn. Dat bewijzen de Turkse chefs met hun balik-ekmek (vis en brood). Daarbij vullen ze een knapperig broodje met een moot verse, gegrilde vis.

Balik-ekmek © G.F.

Ze dresseren het geheel met groene groenten en stukjes ui. Het resultaat? Een overheerlijke, gezonde snack waarmee je elke honger stilt.

7. Kumpir

Ben jij een rasechte aardappellover? Speur de voedselkraampjes dan af naar een bordje kumpir en begin alvast te watertanden. Want zo meteen doe je je tegoed aan een grote, gebakken aardappel … gevuld met boter, cheddar en zout.

Kumpir © G.F.

Alsof dat nog niet genoeg is, kies je nog je favoriete topping uit. Zo bedek je het gerecht met een bijpassende groentemix of heerlijke stukjes worst. Smakelijk!