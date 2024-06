Thuin en omgeving: een paradijs voor fietsers en wandelaars

Ken je Thuin, dat kleine stadje met een middeleeuws verleden? Gelegen in Henegouwen, betovert het de bezoekers met zijn belfort, smalle steegjes en verrassende hangende tuinen.

Thuin, gelegen aan de oevers van de Samber, verwelkomt bezoekers met zijn middeleeuwse charme en indrukwekkende architectuur. De kronkelende straatjes, met kinderkopjes geplaveid, leiden naar verborgen pleinen en historische gebouwen. Wandel door de smalle steegjes naar de indrukwekkende Belforttoren. Dit schitterende monument, erkend als Unesco-werelderfgoed, is gebouwd in de eerste helft van 17e eeuw op de ruïnes van een oud belfort. Het bijzondere aan dit belfort is dat het zowel een religieuze als een burgerlijke functie vervulde. Na de beklimming van de 194 trappen geniet je boven van een betoverend panorama over Thuin en de valleien van de Samber en de Biesmelle. Didactische panelen vertellen de geschiedenis.

Snuif de spirituele sfeer in de abdij van Aulne

Op korte afstand van Thuin liggen de ruïnes van de Abdij van Aulne, een oase van rust en sereniteit te midden van weelderige bossen. Laat je meevoeren door de rijke geschiedenis en spirituele sfeer van deze bijzondere plek.

© CGT – Arnaud Siquet

De artisanale brouwerij van de Abdij van Aulne is gevestigd in de oude stallen die dateren uit de 18e eeuw.

© CGT – Arnaud Siquet

Wandelen en fietsen door de natuurpracht

De streek rond Thuin is een paradijs voor natuurliefhebbers. Verken de uitgestrekte bossen, glooiende heuvels en kronkelende rivieren via de vele wandel- en fietspaden die door de regio slingeren.

© WBT – Sébastien Roberty

De hangende tuinen van Thuin zijn gelegen op de zuidelijke helling van de vallei van de Biesmelle. Ze bieden je een unieke wandeling over de heuvels van de stad. Langs de kronkelende kasseisteegjes ontdek je ongeveer 200 terrastuinen. Deze ongewone omgeving is bezaaid met kunstwerken. De steegjes rondom de hangende tuinen zijn erkend als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Elf borden met uitleg informeren je over de geschiedenis van Thuin en de Hangende Tuinen. Inschrijven voor deze wandeling bij de toeristische dienst is wel verplicht.

Office du Tourisme de Thuin, Place Albert 1er 2, 6530 Thuin, thuin@thuintourisme.be

De ‘Promenade de l’abbaye d’Aulne’ (5.9 km ) start aan de ingang van de abdij en laat je de ‘Vallée de la Paix’ in al haar diversiteit bewonderen. De weg voert je onder meer langs de velden en de visvijvers, vanwaar de hele abdij via een ondergronds hydraulisch systeem werd voorzien van water.

© WBT – Sébastien Robert

Het ‘Circuit de Goderan’ (17.6 km) is een wat stevigere tocht die vertrekt vanuit Lobbes. Deze pittoreske wandeling doorheen de velden, bossen en langs jaagpaden brengt je onder meer langs de molen van het bos van Tourette, die in 1990 werd geklasseerd en de Portelette, een poort in de ringmuur van de vroegere abdij van Lobbes. In het gehucht Hourpes staat een opmerkelijk kasteel en ook de arbeidershuisjes zijn zeker een bezoek waard.

Een populaire fietsroute is de Unesco-fietsroute, etappe 4 (op RAVeL 1), die Thuin verbindt met Charleroi (24 km) via een schilderachtig pad langs de oevers van de Samber. Geniet van een ontspannen tocht langs het water, omgeven door weelderige groene landschappen en authentieke dorpjes.

© WBT – Henning Angerer

Een andere zeer gevarieerde fietstocht van 22 km is het Circuit de la Thudinie, dat je voert langs Lobbes, Fontaine-Valmont, Leers-et-Fosteau, Ragnies en Thuin met hun historische sites, bosrijke landschappen, platteland en fleurige oevers.

Een boottocht op de Samber

De rust en schoonheid van de Samber kan je volop bewonderen tijdens een ontspannen boottocht op de Gavroche. Laat je meevoeren op het kalme water terwijl je langs tal van bezienswaardigheden vaart. Boottochten zijn mogelijk van 1 tot 4 uur.

© www.penichegavroche.be/ – Guillery Philippe

Terwijl je geniet van de zachte bries en het rustgevende geluid van kabbelend water, passeer je charmante dorpjes, idyllische wijngaarden en majestueuze kastelen die de oevers van de Samber sieren. Een betoverende reis door de tijd…

Sta je liever zelf aan het roer, dan kan je bij het Café Leblon, op een steenworp van de Abdij van Aulne een boot huren waarvoor je geen vaarbewijs nodig hebt. Na je terugkeer geniet je van een fris streekbier of een ijsje op het terras van het café.

Ecomuseum Thudo en schipperskwartier

Thuin is ook dé stad van de binnenschippers. Bezoek het Thudo Ecomuseum, ondergebracht op een boot. Je maakt er kennis met de wereld van de binnenvaart, de verschillende etappes in het bouwen van een schip, de communicatiesystemen, het leven aan boord… Maak daarna in de benedenstad een wandeling door de schipperswijk, nog steeds grotendeels bewoond door gepensioneerde schippers.

Tussen ridders en jonkvrouwen

In het Kasteel van Fosteau (14de eeuw) en zijn weelderige tuinen waan je je in een wereld van ridders en jonkvrouwen terwijl je door de prachtig gerestaureerde kamers kuiert, met hun elegante meubels, antieke kunstwerken en prachtige fresco’s. De ridderzaal is een van de mooiste gotische zalen van België. Bewonder ook het apotheekmuseum en de tentoonstelling over graaf Reille, die als generaal diende onder Napoleon.

© CGT – Arnaud Siquet

Breng zeker ook een bezoek aan de uitgestrekte Franse tuin, bezaaid met kleurrijke bloemen en sierlijke fonteinen.

Een smaakvolle belevenis

Sluit je bezoek aan Thuin en omgeving af met een bezoek aan de Distilleerderij van Biercée, een ambachtelijke distilleerderij die bekend staat om zijn uitstekende sterke dranken en likeuren. Ontdek het boeiende proces van distillatie en rijping, en leer meer over de traditionele methoden die worden gebruikt om deze heerlijke dranken te creëren.

© CGT – Alex Kouprianoff

Tijdens de rondleiding door de distilleerderij ontmoet je de gepassioneerde ambachtslieden die hier werken. Proef een selectie van hun bekroonde producten, van verfijnde gin tot heerlijke fruitjenever, en laat je smaakpapillen verwennen door de rijke smaken en aroma’s.