Verleiden in Leiden

Je lief of partner verrassen met een onvergetelijke Valentijnstrip? Dat doe je in Leiden. Je struint er hand in hand door idyllische steegjes en langs dromerige grachten. En in Naturalis kom je álles te weten over de kunst van het verleiden.

Rembrandts geboortestad heeft tal van verleidelijke plekjes en romantische steegjes waar heel wat de ontdekken valt. Wat dacht je van een verkenningstocht langs de 35 hofjes die Leiden rijk is. In de VVV is een hofjeswandeling te koop voor € 6,95.

Voel je meer voor een idyllisch boottochtje? De historische binnenstad van Leiden heeft in totaal 28 kilometer aan grachten en singels. En Leiden vanaf het water is fantastisch! Dus huur een bootje bij een van de vele Leidse rederijen. Of boek een rondvaart of een van de leuke vaararrangementen.

De kunst van het verleiden

Wil je echter alles te weten komen over de kunst van het verleiden, dan moet je naar Naturalis. In het enorme Leidse museum voert het bezoekersparcours je door negen fascinerende zalen. Daarbij struin je door de geschiedenis van het dierlijk leven op aarde. Al springt één zaal er bovenuit … Die van de verleiding! De zaalopstelling spreekt meteen tot de verbeelding. Het fotogenieke ‘warenhuis van de liefde’ doet namelijk denken aan een filmisch rariteitenkabinet. Je beleeft er dan ook verschillende speelse activiteiten. Deze drie maken jouw Valentijnstrip extra uniek.

1 | Verleid je partner met een paringsdans

Met felle kleuren, uitgesproken geuren of originele danspassen … Dieren proberen hun crush op allerlei manieren te verleiden. En daarin slagen ze wonderwel. We kunnen dus nog heel wat van hen leren. Daarom daagt Naturalis je uit om enkele opmerkelijke paringsdansen te imiteren. Eerst krijg je de bewegingen te zien. Pas nadat je die hebt nagebootst, ontdek je welk dier deze bijzondere dans effectief in de verleidingsstrijd gooit.

2 | Bekijk de meest merkwaardige penissen

Voltooide je stap 1 en overtuigde je jouw potentiële partner van je sublieme kwaliteiten? Dan leidt dat in het dierenrijk automatisch naar stap 2: de voortplanting. Al gaat dat er bij sommige diersoorten helemaal anders aan toe dan bij ons mensen … Dat bewijst de peniscollectie. Die stelt onder andere de grootste penis tentoon. Met een lengte van 3 meter is het mannengereedschap van de blauwe vinvis de absolute recordhouder.

Je krijgt ook heel wat bizarre exemplaren te zien. Zo lijkt de penis van de wilde eend op een kurkentrekker en bestaat het mannelijk voortplantingsorgaan van de ratelslang uit twee delen. Bij de slak staat de penis dan weer vlakbij z’n kop. Terwijl de piemel van de zwarte weduwe wel weggelopen lijkt uit een horrorfilm.

3 | Race om ter snelst naar de eicel

Eens de daad erop zit, is moeder natuur nog niet helemaal klaar met het vervullen van haar taak. Want na de paring moeten de zaadcellen aan de slag. Om ter snelst spurten ze naar de eicel. Hoe jij het ervan af zou brengen als zaadcel? Dat test je tijdens de spermarace. Deze gameconsole laat jou en je partner in de huid kruipen van een spermatozoïde. Jullie nemen het tegen elkaar op tijdens een spannende nek-aan-nekrace. Daarbij bestuurt ieder z’n eigen zaadcel vanop een grappige skippybal.