Zeven op tien Belgen willen minder schermen en meer échte verbinding

Digitale afleiding weegt op gezinnen. Schermen nemen tijd in die we liever samen zouden doorbrengen.

Volgens een nieuw onderzoek van spelletjesexpert Asmodee vindt meer dan de helft van de Belgen (54,6%) het moeilijk om een avond zonder smartphone, tv of gameconsole door te brengen. En toch verlangt ruim zeven op tien (71,6%) van ons naar meer quality time met het gezin. De oplossing? Schakel de schermen uit en haal een gezelschapsspel boven.

Samen rond de tafel: goed voor het humeur én de band

Langdurig schermgebruik heeft niet alleen impact op onze vrije tijd, maar ook op ons welzijn. Eén op zes Belgen (17,5%) zit meer dan vijf uur per dag achter een scherm, buiten het werk om. Bij gezinnen met kinderen merkt bijna de helft (46,9%) dat dit negatieve effecten heeft op de sfeer thuis. Geen wonder dus dat zes op tien (60,3%) bereid zijn om minstens één avond per week alle schermen uit te schakelen.

Pedagoog Lynn Geerinck bevestigt dat gezinnen nood hebben aan echte aandacht. “Samen tijd doorbrengen, zonder scherm als bliksemafleider, helpt dan om de emoties van de dag rustig te verwerken. Ouders van tieners blijven dankzij momenten van verbinding voeling hebben met de leefwereld van hun kinderen. Die laten zich voor hun normen en gedrag namelijk vaak leiden door leeftijdsgenoten en sociale media”, zegt ze.

Spelletjes als sociaal cement

Ruim driekwart van de Belgen (76,9%) speelt af en toe een gezelschapsspel. Vooral gezinnen met kinderen tot 12 jaar zijn fan: 80% haalt minstens één keer per maand een spel uit de kast. Maar ook volwassenen zonder kinderen, grootouders of vrienden merken hoe verbindend een spelmoment kan zijn.

Asmodee-directeur Bert De Smet vat het mooi samen: “Een gezelschapsspel spelen is meer dan een leuke activiteit. Door tijd voor elkaar te maken, zeg je zonder woorden: jij bent belangrijk voor mij.”

Maak van de spelletjesavond een vaste traditie

Wil je het zelf proberen? Asmodee raadt aan om één vaste avond per week in te plannen. Kies een moment dat voor iedereen werkt, zet het in de agenda en zorg voor extra gezelligheid: iets lekkers, een drankje, een thema zoals ‘nacho night’ of ‘pyjamaspelavond’. Laat elke week iemand anders het spel kiezen om de betrokkenheid te vergroten.

Bert de Smet: “Kies best een spel dat haalbaar is voor elke leeftijd en dat past bij het moment. Een kort kaartspel op een drukke weekavond of een uitgebreid bordspel tijdens het weekend… alles kan, zolang je er maar bewust tijd voor maakt en er plezier aan beleeft.”

3 speelsuggesties van Asmodee

Dobble Animal Crossing Dobble Animal Crossing € 16,99 De Dobble-reeks krijgt uitbreiding met Dobble Animal Crossing, een speciale editie waarin je samen met bekende dorpsbewoners als Tom Nook, Isabelle en K.K. Slider speelt. Dit snelle observatiespel is geschikt voor alle leeftijden. Het doel blijft hetzelfde: als eerste het gelijke symbool op twee kaarten vinden.

Exploding Kittens Exploding Kittens € 23,99 Exploding Kittens is een hilarisch kaartspel vol katten, explosies en chaos. Trek kaarten totdat je een exploderende kitten tegenkomt – dan ben je af. Met andere kaarten kun je jezelf redden, aanvallen of beurten overslaan. De humoristische illustraties van The Oatmeal maken het spel extra leuk.