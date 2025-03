Chauffage d’appoint mobile: solution de mi-saison?

Vous avez peur de frissonnez dans votre salle de bains en vous préparant le matin, mais vous n’avez pas envie d’allumer le chauffage central... À la mi-saison ou lorsqu’un petit coup de chaleur est le bienvenu, un chauffage d’appoint peut être une bonne solution. Mais, est-ce économique?

S’il s’agit de donner un coup de chaleur ponctuel dans une pièce, le temps de sortir de son lit et de s’habiller ou de se déshabiller avant de rentrer dans sa douche, il peut être plus intéressant d’utiliser un chauffage d’appoint plutôt que de faire tourner la chaudière pour toute la maison. Par contre, dès que le chauffage est nécessaire plus longtemps ou dans plusieurs pièces, il vaut mieux préférer le chauffage classique. Un radiateur électrique d’appoint revient cher à l’usage sur le long terme puisque l’électricité est nettement plus chère que le gaz.

Quel radiateur d’appoint choisir?

S’il est destiné à la salle de bains, choisissez absolument un modèle étanche aux éclaboussures, qu’il vaudra mieux fixer au mur (identifiable à la mention IPX qui doit être au moins IPX1).

Au-delà des modèles électriques, il existe des poêles d’appoint au pétrole lampant et des radiateurs utilisant du gaz butane en bouteille. Test-Achats déconseille fortement leur usage, et ce pour trois raisons:

Ces appareils sont plus exposés à des risques d’incendie et d’explosion,

Ils rejettent du gaz de combustion dans la pièce qu’ils chauffent. Or, ces gaz sont dangereux pour la santé.

Enfin, les fumées de combustion contiennent en plus une quantité importante de vapeur d’eau importante. Attention donc à l’humidité qu’un tel radiateur peut provoquer dans une pièce.

Test-Achats met également en garde face aux chauffages soi-disant « miracles » qui vous feraient économiser beaucoup d’argent grâce à un système « à infrarouge » ou « à faible inertie », qui peuvent faire économiser « tout au plus quelques pourcents » par rapport à un chauffage classique.

Lire aussi | Comment régler une vanne de radiateur pour optimiser le chauffage et réduire sa consommation?

Électrique: convection ou rayonnement?

Le mieux reste donc d’utiliser des appareils électriques. Il en existe deux sortes: soit la transmission de la chaleur se fait par rayonnement, soit par convection. « Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise solution, tout dépend de votre besoin », selon Test-Achats.