Quel robot tondeuse pour moi?

La tondeuse robot travaille même quand vous n’êtes pas là et elle le fait généralement bien… si pas mieux que vous. Si son prix reste un obstacle, il existe des modèles pour tous les types de jardin.

Il a plu toute la semaine et votre commune interdit l’utilisation d’appareils bruyants le dimanche? Par son faible niveau sonore (en général), une tondeuse robot pourrait vous aider à profiter plus et mieux de votre jardin. Si de premiers modèles sont proposés à moins de 500€, le prix peut exploser et s’écrire en 5 chiffres.

Le premier critère à observer concerne la surface à tondre. Chaque robot fournit une puissance et une autonomie calibrées en fonction d’une étendue approximative. Optez pour un appareil dont le profil correspond à la superficie de votre jardin. Ce dernier comprend-il des pentes et, dans ce cas, quel pourcentage maximum atteignent-elles? Certains robots prennent en charge des inclinaisons de 45% (24°), d’autres peinent au-delà de 15%. Si la surface est inégale, voire accidentée, votre choix devra se porter sur une machine dotée de solides roues et d’une bonne gestion des obstacles.

On peut aussi considérer la largeur de tonte, la possibilité de régler la hauteur de la coupe, la détection de pluie… Et puis, on doit tenir compte de tout ce qui peut parfois «garnir» votre pelouse: des feuilles, des branches ou encore des fruits tombés d’un arbre… qui pousse peut-être chez le voisin. À moins de ramasser le tout avant chaque séance de tonte, les lames de l’appareil souffriront de ces rencontres et devront être régulièrement remplacées.

Sauf si votre choix se porte sur la Lymow One. Dévoilée au début de l’année, cette toute nouvelle tondeuse robot a troqué les roues contre des chenilles et est équipée de deux lames à broyer. Elles seraient en mesure de déchiqueter fruits (noix, prunes, poires…), petites branches et autres pommes de pin. Les particules obtenues auraient une taille si minuscule qu’elles pourraient être abandonnées sur place, devenant de facto de l’engrais naturel.

Ne pas perdre le fil!

Comment faire en sorte que la tondeuse robot soigne la pelouse, mais évite d’aller détruire le potager installé tout à côté? La réponse tient bien souvent en deux mots: fil périphérique (ou périmétrique).

Avant la première utilisation d’un robot, il convient d’insérer dans le gazon, tout autour de la zone à entretenir, un fin câble parcouru par un courant basse tension. Il va délimiter la zone au sein de laquelle l’appareil doit intervenir et peut aussi entourer d’éventuels îlots à éviter.

Pour l’installer, les professionnels disposent d’une machine qui, en une opération, creuse un sillon dans la terre et y enfouit le fil. Un particulier peut le faire à la main, mais ce sera évidemment plus long et compliqué. Surtout que vous devez veiller à un positionnement adéquat qui permettra à la tondeuse d’accéder aisément à la station de recharge, par exemple.

Si le câble n’est pas enfoncé à une profondeur suffisante, un malheureux coup de bêche pourrait un jour le sectionner, interrompant dans l’instant le fonctionnement du robot. Pas de panique: cela se répare en quelques minutes grâce à un matériel spécifique. N’empêche, le processus déplaît à certains. Les fabricants ont reçu le message.

De plus en plus de tondeuses robots disponibles aujourd’hui dans le commerce ne requièrent plus ce fameux fil périphérique: elles se guident à l’aide de capteurs LiDAR et autres systèmes GPS. On considère généralement cette solution comme un peu moins précise. C’est le prix à payer (en plus de la facture) pour éviter le fil.

Quelles marques?

On cite souvent Husqvarna en référence. L’entreprise suédoise bénéficie d’une bonne expérience et d’une gamme étendue. La fiabilité de ses appareils se traduit au niveau des prix:

Le modèle le moins cher, l’Automower Aspire R4 (avec fil), se limite à une surface de 400 m2 pour un prix de 950€. Il ne dispose que d’une largeur de coupe de 16 cm.

Certes, un peu plus cher (1.300€), le Dreame A1 en offre davantage: pas besoin de fil périmétrique, 22 cm de largeur de coupe, surface allant jusqu’à 1.000 m2 et application de contrôle très complète. La machine peine cependant du côté des bordures: elle nécessite qu’on complète son travail à l’aide d’un coupe-bordures.

Si des marques comme Stihl, Robomow, Segway ou Ecovacs méritent également notre considération, nous terminerons par un appareil sensiblement plus coûteux (il démarre à 2.200 €) et hors norme. Derrière un look qui évoque un kart de compétition, le Luba 2 AWD de Mammotion se décline en plusieurs versions: 1.000 m2, 3.000 m2 et 5.000 m2. Dans tous les cas, il n’a pas besoin de fil périphérique, fait merveille sur des terrains accidentés, dispose d’une caméra embarquée pour suivre sa progression, propose plusieurs modes de tonte… Impressionnant.

